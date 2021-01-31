Пыталась продать диван. История белоруски, которую обманули мошенники на сайте объявлений

Новости Беларуси. Сколько уже было материалов на тему мошенничества в сети и по телефону, а новых жертв не становится меньше, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Не называйте три цифры на оборотной стороне карты никому и никогда. Не передавайте логины и пароли от своих почтовых ящиков. Не ведитесь на дешевые разводы по телефону нигде и никогда.

Да и сами банки не дремлют: повсюду предупреждения и мнения экспертов, как избежать встречи с мошенником, чего Екатерине сделать не удалось. Правда, парадокс: у девушки «работники банка» пытались снять средства с карты после того, как некий Игорь уже это сделал, правда, через Kufar. А этот сценарий до боли знаком.

Екатерина Лубянская, потерпевшая:

Выбросила объявление на Kufar, потому что хотела немножко обновить свой интерьер. Через пару дней мне написал молодой человек в Viber, не спрашивая, как выглядит диван, хочет ли он больше фотографий посмотреть. Он сразу же предложил оформить доставку через сайт «Белпочты». Я ввожу свои данные карточки, он пересылает деньги, и я отсылаю ему этот диван. Живет он сам в Полоцке, сайт идентичный сайту «Белпочты». Даже был написан его адрес, его фамилия, ни к чему не придерешься. Вся сумма, которая там была, полностью пропала – 100 рублей.

А дальше стратегия ясна. Некто Игорь вообще не при делах, знать не знает, куда пропала сумма с карты. Когда Екатерина пригрозила милицией, мужчины и след простыл (разумеется, вместе с деньгами). И ведь самое грустное в наших историях то, что человеческое этим людям чуждо.