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«Я всегда у них учусь». Сенаторы продолжают проводить встречи с молодёжью

21 апреля 2022 06:52
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Новости Беларуси. Продолжается практика проведения диалоговых площадок сенаторов с молодежью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я всегда у них учусь». Сенаторы продолжают проводить встречи с молодёжью-1

Татьяна Рунец встретилась с учащимися столичной гимназии № 3. Разговор со школьниками получился плодотворным. Поговорили о внешнеполитической ситуации, достижениях нашей страны, исторических фактах и не только. Такие встречи Советом Республики ведутся на постоянной основе и эта немаловажная часть работы парламентариев.

«Я всегда у них учусь». Сенаторы продолжают проводить встречи с молодёжью-4

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Очень хотелось бы, чтобы дети понимали, что без нашей культуры, без наших традиций и ценностей мы не достигнем каких-то больших результатов. На таких диалоговых площадках мне всегда нравится беседовать с молодежью. Это другое поколение. Я всегда у них учусь. У нас очень креативная молодежь. Они всегда предлагают новшества.

«Я всегда у них учусь». Сенаторы продолжают проводить встречи с молодёжью-7

Уделили внимание теме патриотизма. Такой диалог с молодежью в условиях информационной войны приобретает особую актуальность.

# Парламент Беларуси # общество # Татьяна Рунец # Фотофакт

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