«Я всегда у них учусь». Сенаторы продолжают проводить встречи с молодёжью

Татьяна Рунец встретилась с учащимися столичной гимназии № 3. Разговор со школьниками получился плодотворным. Поговорили о внешнеполитической ситуации, достижениях нашей страны, исторических фактах и не только. Такие встречи Советом Республики ведутся на постоянной основе и эта немаловажная часть работы парламентариев.

Татьяна Рунец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Очень хотелось бы, чтобы дети понимали, что без нашей культуры, без наших традиций и ценностей мы не достигнем каких-то больших результатов. На таких диалоговых площадках мне всегда нравится беседовать с молодежью. Это другое поколение. Я всегда у них учусь. У нас очень креативная молодежь. Они всегда предлагают новшества.