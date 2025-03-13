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Тарифная политика Трампа угрожает американским производителям

13 марта 2025 10:38
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Торговая война, развязанная Дональдом Трампом, неожиданно ударила по самим Соединенным Штатам. Пошлины на импорт из Канады, Мексики и Китая, введенные в том числе и в целях защиты отечественного производителя, теперь его же и уничтожают, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тарифная политика Трампа угрожает американским производителям-2

Американские фирмы от автопрома до фармацевтических компаний и розничных торговцев изучают последствия решения Белого дома и ищут способы выживания в новых условиях. Например, детали для автомобиля, собранного в США, теперь будут пересекать границу, обрастая добавочной стоимостью, что неизбежно скажется на конечной цене. Это же касается сырья для химической и пищевой продукции, фармпроизводства, продуктов питания. По подсчетам экономистов, потери крупных компаний могут достигать 6-7 миллиардов долларов в год. На этом фоне многие фирмы уже планируют перенести свое производство из США в другие страны, чтобы сократить расходы и удешевить продукцию.

# Новости США # Международная политика

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