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Грузия обвинила Евросоюз в грубом вмешательстве во внутренние дела

13 марта 2025 10:51
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Тбилиси обвиняет Евросоюз в грубом вмешательстве во внутренние дела. Спикер парламента Грузии заявил о причастности европейских государств к организации беспорядков, которые охватили столицу страны в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, Брюссель профинансировал процветание радикализма на улицах Тбилиси. По словам политика, деньги выделялись из европейских фондов.

Грузия обвинила Евросоюз в грубом вмешательстве во внутренние дела-2

Папуашвили отметил, что до вмешательства Европы все акции протеста в стране проходили без проявлений насилия, но в 2024 году сценарий кардинально изменился. Беспорядки были организованы в ответ на волю Грузии вести самостоятельную политику. При этом представители ЕС не осудили действия участников протеста, из-за которых чуть не сгорело здание парламента в Тбилиси. Но когда месяц назад в Софии прошли протесты против перехода страны с национальной валюты на евро и митингующие атаковали офис представительства ЕС, европейские чиновники стали наперебой осуждать произошедшее. Все это явно демонтирует двойные стандарты Европы в определении демократии.

# Международная политика

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