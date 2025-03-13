Тбилиси обвиняет Евросоюз в грубом вмешательстве во внутренние дела. Спикер парламента Грузии заявил о причастности европейских государств к организации беспорядков, которые охватили столицу страны в 2024 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, Брюссель профинансировал процветание радикализма на улицах Тбилиси. По словам политика, деньги выделялись из европейских фондов.

Папуашвили отметил, что до вмешательства Европы все акции протеста в стране проходили без проявлений насилия, но в 2024 году сценарий кардинально изменился. Беспорядки были организованы в ответ на волю Грузии вести самостоятельную политику. При этом представители ЕС не осудили действия участников протеста, из-за которых чуть не сгорело здание парламента в Тбилиси. Но когда месяц назад в Софии прошли протесты против перехода страны с национальной валюты на евро и митингующие атаковали офис представительства ЕС, европейские чиновники стали наперебой осуждать произошедшее. Все это явно демонтирует двойные стандарты Европы в определении демократии.