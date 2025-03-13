Спецпосланник Дональда Трампа приземлился в Москве

Возможен ли мир в Украине, когда и на чьих условиях? В Москве приземлился борт посланника президента США. Стив Уиткофф утром 13 марта вылетел из Катара для обсуждения с российской стороной предложения Дональда Трампа о 30-дневном прекращении огня в Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официальный представитель кремля Дмитрий Песков подтвердил, что «контакты запланированы». Сейчас идет «процесс доведения информации» до России по итогам переговоров США и Украины в Джидде. Напомним, Владимир Зеленский согласился с предложением американской стороны остановить огонь.

Изначально речь шла только о боевых действиях в воздухе и на море, теперь – о линии фронта в целом. Руководитель Киева охарактеризовал инициативу позитивно, тем не менее отдельные эксперты отмечают, что все это может оказаться частью большой игры. Вместе с тем опасаясь, что передышка станет возможностью для США обеспечить Украину оружием.