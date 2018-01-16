«Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна»: о чём говорили сирийские дети, прибывшие в минский аэропорт

Новости Беларуси. Дети из Сирии прилетели в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 145 ребят (это вдвое больше, чем в 2017 году) отдохнут в «Зубренке».
Новости Беларуси. Дети из Сирии прилетели в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 145 ребят (это вдвое больше, чем в 2017 году) отдохнут в «Зубренке».
Центр уже принял маленьких гостей. Здесь сделают все возможное, чтобы ребята не только поправили здоровье, но также нашли новых друзей, получили незабываемые эмоции и насладились настоящим детством – вниманием и заботой.
Дмитрий Боярович, СТВ:
Группа сирийских ребят прилетела в Беларусь прямым рейсом из Бейрута. Самолет со 145 детьми на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск» 15 января поздно вечером.
Морозно, но тепло. Так встретила Беларусь маленьких гостей. Этим ребятам, можно сказать, повезло. По специальной программе они – это 170 человек вместе с сопровождающими взрослыми – отдохнут в центре «Зубренок».
Хазем Афиф:
Полет прошел очень быстро. На борту кормили рисом и курицей. Так вкусно!
Али Хафес Альмоуда:
Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна. Я очень хочу найти здесь много друзей.
Захар Ембек:
Мне говорили, что здесь холодно. Я взяла много теплых вещей. Хочу поскорей увидеть снег. Я видела его всего дважды.
Среди маленьких гостей – и дети одаренные: спортсмены, лауреаты конкурсов и победители олимпиад. Большинство из них прекрасно говорят по-английски. Впрочем, все они каждый день видят войну. Отдыхать в «Зубренке» они будут вместе с белорусскими детьми – тоже олимпиадниками.
Надежда Онуфриева, директор Национального детского оздоровительного центра «Зубренок»:
По желанию сирийской стороны будут проходить конкурсы, олимпиады, турниры. Конечно, мы не забываем, что это оздоровление, поэтому они будут проходить общеукрепляющие процедуры, заниматься спортом и, конечно, досуговая программа – у них же каникулы!
Беларусь уже второй раз принимает на оздоровление сирийских детей. В августе 2017 года 80 человек также отдыхали в «Зубренке». Тогда, встречаясь с Римой аль-Кадери, министром соцвопросов и труда Сирии, белорусский лидер предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы для детей из Арабской Республики.
Бассам Али Абд Аль-Маджид, Чрезвычайный и Полномочный Посол Сирийской Арабской Республики в Республике Беларусь:
Мы очень ценим такое предложение Александра Лукашенко – принять наших детей на оздоровление. Оно способствует укреплению дружбы между двумя странами – Беларусью и Сирией.
Дмитрий Боярович:
Дети из Сирии пробудут в Беларуси порядка двух недель. В течение этого времени их ожидают оздоровительные процедуры. Кроме этого – творческая и образовательная программа, экскурсии. С ними они объездят регионы страны. И, конечно же, посетят Минск.