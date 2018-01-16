«Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна»: о чём говорили сирийские дети, прибывшие в минский аэропорт

Новости Беларуси. Дети из Сирии прилетели в Беларусь на оздоровление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 145 ребят (это вдвое больше, чем в 2017 году) отдохнут в «Зубренке».

Центр уже принял маленьких гостей. Здесь сделают все возможное, чтобы ребята не только поправили здоровье, но также нашли новых друзей, получили незабываемые эмоции и насладились настоящим детством – вниманием и заботой.

Дмитрий Боярович, СТВ:

Группа сирийских ребят прилетела в Беларусь прямым рейсом из Бейрута. Самолет со 145 детьми на борту приземлился в Национальном аэропорту «Минск» 15 января поздно вечером.

Морозно, но тепло. Так встретила Беларусь маленьких гостей. Этим ребятам, можно сказать, повезло. По специальной программе они – это 170 человек вместе с сопровождающими взрослыми – отдохнут в центре «Зубренок».

Хазем Афиф:

Полет прошел очень быстро. На борту кормили рисом и курицей. Так вкусно!

Али Хафес Альмоуда:

Я в интернете прочитал, что у вас очень красивая страна. Я очень хочу найти здесь много друзей.

Захар Ембек:

Мне говорили, что здесь холодно. Я взяла много теплых вещей. Хочу поскорей увидеть снег. Я видела его всего дважды. Среди маленьких гостей – и дети одаренные: спортсмены, лауреаты конкурсов и победители олимпиад. Большинство из них прекрасно говорят по-английски. Впрочем, все они каждый день видят войну. Отдыхать в «Зубренке» они будут вместе с белорусскими детьми – тоже олимпиадниками.

Надежда Онуфриева, директор Национального детского оздоровительного центра «Зубренок»:

По желанию сирийской стороны будут проходить конкурсы, олимпиады, турниры. Конечно, мы не забываем, что это оздоровление, поэтому они будут проходить общеукрепляющие процедуры, заниматься спортом и, конечно, досуговая программа – у них же каникулы!

Беларусь уже второй раз принимает на оздоровление сирийских детей. В августе 2017 года 80 человек также отдыхали в «Зубренке». Тогда, встречаясь с Римой аль-Кадери, министром соцвопросов и труда Сирии, белорусский лидер предложил разработать программу отдыха, оздоровления и учебы для детей из Арабской Республики.