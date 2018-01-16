В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки

Новости Беларуси. Долгожданное событие для жителей Могилева. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве, наконец, открыла сезон слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После того как температура опустилась до минусовой, здесь активизировались снежные пушки. За несколько дней они намели тысячи кубометров искусственного снега. Толщина снежного покрова на склоне в среднем составляет 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.

Анна Бураковская, житель Могилева:

Вот сдала экзамен пораньше в институте по хозяйственному праву и сразу приехала кататься. День отличный, погода классная, и трасса супер. Пока народа немного, можно замечательно тренироваться. Еще немножко покатаюсь.

Недолго ждать открытия сезона осталось любителям покататься на коньках. На этой неделе планируют заливать и ледовые катки. По всей стране погода позволяет создать сотни площадок для активного образа жизни. Только в Могилеве их будет четыре десятка.