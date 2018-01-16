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В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки

16 января 2018 07:12
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Новости Беларуси. Долгожданное событие для жителей Могилева. Спустя полтора месяца с начала календарной зимы в Могилеве, наконец, открыла сезон слаломная трасса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки-1

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки-3

После того как температура опустилась до минусовой, здесь активизировались снежные пушки. За несколько дней они намели тысячи кубометров искусственного снега. Толщина снежного покрова на склоне в среднем составляет 40 сантиметров. Теперь на мини-горнолыжном комплексе можно покататься на тюбингах, сноубордах, лыжах и снегоходе.

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки-6

Анна Бураковская, житель Могилева:
Вот сдала экзамен пораньше в институте по хозяйственному праву и сразу приехала кататься. День отличный, погода классная, и трасса супер. Пока народа немного, можно замечательно тренироваться. Еще немножко покатаюсь.

Недолго ждать открытия сезона осталось любителям покататься на коньках. На этой неделе планируют заливать и ледовые катки. По всей стране погода позволяет создать сотни площадок для активного образа жизни. Только в Могилеве их будет четыре десятка.

В Могилеве открыла сезон слаломная трасса, на очереди – ледовые катки-9

# общество # Фотофакт # Горнолыжный спорт

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