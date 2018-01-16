На МТЗ могут создать республиканский центр промышленного туризма

Новости Беларуси. Приложить руку к сборке трактора и примерить специальную форму туриста. Уже год Минский тракторный завод принимает экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Интерес к производству одного из флагманов белорусского машиностроения оказался настолько велик, что в планах предприятия – создание республиканского центра промышленного туризма. Это модное направление последние годы набирает обороты. Аналогичные экскурсии проводят и на других крупных предприятиях страны. Внимание к производствам растет по всему миру.