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На МТЗ могут создать республиканский центр промышленного туризма

16 января 2018 06:58
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Новости Беларуси. Приложить руку к сборке трактора и примерить специальную форму туриста. Уже год Минский тракторный завод принимает экскурсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На МТЗ могут создать республиканский центр промышленного туризма-1

Интерес к производству одного из флагманов белорусского машиностроения оказался настолько велик, что в планах предприятия – создание республиканского центра промышленного туризма. Это модное направление последние годы набирает обороты. Аналогичные экскурсии проводят и на других крупных предприятиях страны. Внимание к производствам растет по всему миру.

На МТЗ могут создать республиканский центр промышленного туризма-4

# общество # Туризм # Фотофакт

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