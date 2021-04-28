Прямой эфир

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу

28 апреля 2021 13:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Юные блогеры из Борисова бросили вызов традиционной профориентации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу-1

Школьники запустили необычной челлендж. Они снимают ролики про различные предприятия района. Берут интервью у специалистов и руководителей организаций, советуются, куда стоит поступать. Десятиклассники 8-й школы успели побывать в строительной организации, на животноводческом комплексе и спортивном объекте – «Борисов-Арене». Помогает ребятам снимать и монтировать видео классный руководитель.

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу-4

Владислав Желнерович, учитель средней школы № 8:
Больше инициатива исходила от учащихся, им хотелось посмотреть, куда-то сходить, увидеть что-то новое для себя, потому что в нашем городе действительно есть что посмотреть и есть что показать.

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу-7

Анна Пашковская, ученица средней школы № 8:
Я не знала, что у нас есть предприятие ОАО «Борисовжилстрой», что именно у нас, как сказал мой классный руководитель, есть предприятия, где готовятся панели на дома. Может быть, также я не знаю про какие-то предприятия, которые находятся у нас в городе, но, может быть, узнаю. И тогда составим экскурсию.

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу-10

Елизавета Исаева, ученица средней школы № 8:
Очень понравилось на ферме в Велятичах. Там было очень интересно. Я увидела настоящих коров, настоящих телят – это было очень мило. На «Борисовжилстрой» я попробовала поуправлять роботом, который заливает растворы. Там технология полностью на роботах основана.

«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу-13

К проекту присоединились уже более 30 борисовских учреждений образования. Ролики размещены на YouTube-канале управления по образованию Борисовского райисполкома.

# Школы в Беларуси # общество # Владислав Желнерович # Анна Пашковская # Елизавета Исаева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Двойники городов и ID-карты. В Минске на международном форуме обсуждают будущее цифровой сферы Беларуси
28 апреля 2021 11:53

Двойники городов и ID-карты. В Минске на международном форуме обсуждают будущее цифровой сферы Беларуси

Порядок повышения зарплаты изменён в Беларуси. Объясняем, кого это коснётся
28 апреля 2021 11:03

Порядок повышения зарплаты изменён в Беларуси. Объясняем, кого это коснётся

Пётр Миклашевич: в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления
28 апреля 2021 10:34

Пётр Миклашевич: в Беларуси нет объективной необходимости менять форму правления