«Я попробовала поуправлять роботом». Эти школьники снимают ролики про предприятия района, чтобы выбрать работу

Новости Беларуси. Юные блогеры из Борисова бросили вызов традиционной профориентации, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Школьники запустили необычной челлендж. Они снимают ролики про различные предприятия района. Берут интервью у специалистов и руководителей организаций, советуются, куда стоит поступать. Десятиклассники 8-й школы успели побывать в строительной организации, на животноводческом комплексе и спортивном объекте – «Борисов-Арене». Помогает ребятам снимать и монтировать видео классный руководитель.

Владислав Желнерович, учитель средней школы № 8:

Больше инициатива исходила от учащихся, им хотелось посмотреть, куда-то сходить, увидеть что-то новое для себя, потому что в нашем городе действительно есть что посмотреть и есть что показать.

Анна Пашковская, ученица средней школы № 8:

Я не знала, что у нас есть предприятие ОАО «Борисовжилстрой», что именно у нас, как сказал мой классный руководитель, есть предприятия, где готовятся панели на дома. Может быть, также я не знаю про какие-то предприятия, которые находятся у нас в городе, но, может быть, узнаю. И тогда составим экскурсию.

Елизавета Исаева, ученица средней школы № 8:

Очень понравилось на ферме в Велятичах. Там было очень интересно. Я увидела настоящих коров, настоящих телят – это было очень мило. На «Борисовжилстрой» я попробовала поуправлять роботом, который заливает растворы. Там технология полностью на роботах основана.