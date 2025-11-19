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Сенаторы проводят единый день приёма граждан в Гродненской области

19 ноября 2025 13:56
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Жилищно-коммунальные проблемы, дорожная тематика и юридические аспекты. С такими вопросами жители Гродненской области сегодня, 19 ноября, обращаются к сенаторам. Совет Республики проводит единый день приема граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы проводят единый день приёма граждан в Гродненской области-2

Встречи организованы в каждом районе. Так, в Новогрудке основным лейтмотивом беседы стал дорожный вопрос и тема благоустройства. Также жители обращались по вопросам проведения к дому центральной канализации и начисления пенсии. В Кореличском районе сенатору пришлось детально вникать в юридические и финансовые проблемы заявителей. Для решения сложных вопросов привлекались профильные специалисты. 

Сенаторы проводят единый день приёма граждан в Гродненской области-4

Сергей Алейник, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Эта важнейшая часть нашей парламентской работы позволяет нам почувствовать пульс общества, пообщаться с людьми, выслушать проблемные вопросы, попытаться найти на них решения и помочь гражданам, выслушать предложения и рекомендации, которые могут найти свое отражение в дальнейшей законотворческой работе.

Некоторые вопросы жителей решаются во время приема моментально. Другие –  требуют проработки. В любом случае, ни одна проблема не останется без внимания, каждое обращение берется на контроль.

# Прием граждан # Сергей Алейник

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