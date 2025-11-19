Литва открывает границу с Беларусью в ночь на 20 ноября

Литва объявила об открытии границы с Беларусью ближайшей ночью. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства республики. В наш пограничный комитет официальное уведомление об этом еще не поступало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет о досрочном открытии пунктов пропуска «Мядининкай» – сопредельный «Каменный Лог». И «Шальчинкай» – с белорусской стороны «Бенякони», которые литовская сторона планировала оставить закрытыми до 30 ноября.