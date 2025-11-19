Литва открывает границу с Беларусью в ночь на 20 ноября

Литва объявила об открытии границы с Беларусью ближайшей ночью. Решение принято на сегодняшнем заседании правительства республики. В наш пограничный комитет официальное уведомление об этом еще не поступало, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Речь идет о досрочном открытии пунктов пропуска «Мядининкай» – сопредельный «Каменный Лог». И «Шальчинкай» – с белорусской стороны «Бенякони», которые литовская сторона планировала оставить закрытыми до 30 ноября.
По словам главы МВД Литвы Владислава Кондратовича, обстоятельства изменились и ограничения на пересечение границы больше не являются необходимыми для обеспечения внутренней безопасности. Он уверен, что открытие КПП должно позволить литовским фурам вернуться из Беларуси. Депутат не исключил дальнейшие рабочие контакты с Минском, чтобы найти оптимальное решение.
Напомним, накануне состоялись переговоры на техническом уровне между представителями погранслужб Беларуси и Литвы. Встреча прошла в литовском КПП «Лаворишкес», с белорусской стороны – «Котловка». В центре внимания были вопросы противодействия незаконной миграции и борьбы с контрабандой. За день до этого влияние на ситуацию оказала комиссия по национальной безопасности Литвы, а также недовольство Китая и государств Центральной Азии из-за срыва поставок. Давили на литовские власти и профсоюзы перевозчиков. Напомним, что сейчас на нашей территории в специальных пунктах содержания находятся более тысячи литовских фур.