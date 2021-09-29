«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера

Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, погибшего накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что произошло, всколыхнуло общество. По всей стране возникли стихийные мемориалы.

В Минске люди продолжают приходить к зданию КГБ. Сюда молчаливым потоком несут цветы и зажигают свечи. Среди тех, кто на мгновенье задерживается на ступенях здания на главном столичном проспекте, не только политики и руководители. Осознавая произошедшее, редкий человек сдерживает слезы. Именно такие моменты рождают сплоченность и единство в оценках.

– Я не смогла не прийти, потому что мне хотелось отдать дань памяти и благодарности нашему защитнику.

– Человек исполнял свой долг, не щадя ни себя, ни сил. Зная, что у него действительно за плечами семья и маленький ребенок, вот так вот пошел и грудью принял удар на себя.

– Я хотела почтить память этого человека. Мужественно поступил.