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«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера

29 сентября 2021 14:54
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Новости Беларуси. Белорусский народ разделяет боль утраты и скорбит вместе с родными и близкими офицера Комитета государственной безопасности, погибшего накануне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. То, что произошло, всколыхнуло общество. По всей стране возникли стихийные мемориалы.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -1

В Минске люди продолжают приходить к зданию КГБ. Сюда молчаливым потоком несут цветы и зажигают свечи. Среди тех, кто на мгновенье задерживается на ступенях здания на главном столичном проспекте, не только политики и руководители. Осознавая произошедшее, редкий человек сдерживает слезы. Именно такие моменты рождают сплоченность и единство в оценках.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -4

– Я не смогла не прийти, потому что мне хотелось отдать дань памяти и благодарности нашему защитнику.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -7

– Человек исполнял свой долг, не щадя ни себя, ни сил. Зная, что у него действительно за плечами семья и маленький ребенок, вот так вот пошел и грудью принял удар на себя.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -10

– Я хотела почтить память этого человека. Мужественно поступил.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -13

– Скорбим очень, семье высказываем свои слова. Ну и сожалеем, очень сожалеем. Просто очень эмоционально тяжело.  

«Я не смогла не прийти». Люди скорбят вместе с родственниками убитого офицера -16

Ольга Шерснева, ведущая:
Мы также приносим соболезнования родным и близким погибшего сотрудника органов Госбезопасности. Мои коллеги сегодня разделили боль утраты с тысячами белорусов. И тут трудно что-либо добавить.  

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# Убийство # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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