Сохранится ли у мужчин мода на бороду? Рассказываем о трендах нового сезона

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Самое время в нашем ток-шоу поговорить о трендах в каждой области (у нас представлен весь цвет бьюти-индустрии столицы) и определить, что же будет модно в этом сезоне, на что стоит обращать внимание, на что не стоит.

Наталья Широкова, владелица салона красоты, специалист по перманентному макияжу:

Натуральная кожа, нюд – макияж без макияжа, еще так говорят. Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:

Виктория, часто к вам приходят девушки уже накрашенные и при этом просят вас их перекрасить. Вам приходится вообще все стирать их лиц, тонировать и заново красить? Или все-таки вы поддаетесь тому, что уже было нарисовано, и подстраиваетесь?

Виктория Мазаник, руководитель курсов визажа:

Желательно макияж не исправлять, иначе получится более грязная работа. Лучше начинать сначала, готовить кожу заново. Но если это, допустим, какой-то элемент – стрелка или цветной элемент – то можно добавить. Один из трендов, кстати, кроме естественности, это доминирование ярких пятен. Это может быть не одно пятно, как раньше было – либо глаза, либо губы – сейчас это может быть несколько цветных акцентов. Сейчас есть такое понятие, как мономакияж, когда одним продуктом делают макияж на всем лице. Например, помадой или румянами. Есть понятие дрейпинг. Наталья Широкова:

Я бы в этих вопросах больше бы ориентировалась на мнение мужчин. К сожалению, мы можем такое нарисовать, нам нравится иногда такое разноцветие на лице, мы так умеем увлечься этим: и сюда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть, и еще чуть-чуть. А потом твой муж смотрит на тебя, ты спрашиваешь: «Ну как? Тебе нравится, красиво?» И ты не получаешь этой реакции, думаешь: «Черт побери! Я так старалась, я столько рисовала!» Екатерина Забенько:

Вам не кажется, что мужчины в принципе в большинстве своем как-то не смотрят на женщину, что она накрасилась или, наоборот, смылась? Наталья Широкова:

Поверьте, у меня были такие ситуации в моей карьере. В принципе, мужья моих клиенток научили меня работать, чувствовать эту тонкую грань натуральности. Мужья. Это не я выдумала, не я сказала. Алена Родовская:

То есть мужчины задавали вектор? Наталья Широкова:

Конечно, мужчины. Когда мужчины говорят: а когда ты пойдешь к Наташе, а когда ты будешь делать брови? Екатерина Забенько:

Слушайте, это не какой-то сигнал для женщины, что мужчина чрезмерно увлекся ее внешностью? Наталья Широкова:

Не ходи на брови – вот это сигнал. А когда «конечно, сходи, пожалуйста, вот тебе денежки, иди сходи».

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А что в трендах сейчас по поводу волос? Алена Родовская:

Что сейчас в трендах у мужчин, какие стрижки будут модными? Бороды все сбрили? Ольга Пислякова, практикующий участник курсов барберов:

Нет, как раз бороды далеко не все сбрили. Тренды легкой небритости либо четко оформленная борода. Небритость тоже должна быть оформлена. Екатерина Забенько:

В какие времена мы живем! У мужчины небритость должна быть оформленная. Ольга Пислякова:

Борода может быть и у молодых ребят. Молодежь, ребята хотят выглядеть старше, поэтому они отращивают себе бороды. Екатерина Забенько:

Красят брови, бороды сейчас мужчины? Ольга Пислякова:

Не сталкивалась с покраской. Я не видела. Знаю, что индивидуальные подкрашивают, когда есть седина большая, но глобально не видела. Самая трендовая стрижка, по крайней мере, то, что сейчас на курсах у нас получается, это Fade. Это когда нет четких границ, все идет размытие и висков, и затылка. Нет четкой границы. Это очень плавный переход. Фактически, все должно быть идеально, никаких пятен. На свет смотрится реально очень круто и интересно. Екатерина Забенько:

Как не попасть к человеку, который только закончил курсы, и если ты придешь к нему и заплатишь деньги, он просто на тебе будет практиковаться?