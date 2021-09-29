Сохранится ли у мужчин мода на бороду? Рассказываем о трендах нового сезона
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Самое время в нашем ток-шоу поговорить о трендах в каждой области (у нас представлен весь цвет бьюти-индустрии столицы) и определить, что же будет модно в этом сезоне, на что стоит обращать внимание, на что не стоит.
Наталья Широкова, владелица салона красоты, специалист по перманентному макияжу:
Натуральная кожа, нюд – макияж без макияжа, еще так говорят.
Екатерина Забенько, ведущая ток-шоу:
Виктория, часто к вам приходят девушки уже накрашенные и при этом просят вас их перекрасить. Вам приходится вообще все стирать их лиц, тонировать и заново красить? Или все-таки вы поддаетесь тому, что уже было нарисовано, и подстраиваетесь?
Виктория Мазаник, руководитель курсов визажа:
Желательно макияж не исправлять, иначе получится более грязная работа. Лучше начинать сначала, готовить кожу заново. Но если это, допустим, какой-то элемент – стрелка или цветной элемент – то можно добавить. Один из трендов, кстати, кроме естественности, это доминирование ярких пятен. Это может быть не одно пятно, как раньше было – либо глаза, либо губы – сейчас это может быть несколько цветных акцентов. Сейчас есть такое понятие, как мономакияж, когда одним продуктом делают макияж на всем лице. Например, помадой или румянами. Есть понятие дрейпинг.
Наталья Широкова:
Я бы в этих вопросах больше бы ориентировалась на мнение мужчин. К сожалению, мы можем такое нарисовать, нам нравится иногда такое разноцветие на лице, мы так умеем увлечься этим: и сюда чуть-чуть, и сюда чуть-чуть, и еще чуть-чуть. А потом твой муж смотрит на тебя, ты спрашиваешь: «Ну как? Тебе нравится, красиво?» И ты не получаешь этой реакции, думаешь: «Черт побери! Я так старалась, я столько рисовала!»
Екатерина Забенько:
Вам не кажется, что мужчины в принципе в большинстве своем как-то не смотрят на женщину, что она накрасилась или, наоборот, смылась?
Наталья Широкова:
Поверьте, у меня были такие ситуации в моей карьере. В принципе, мужья моих клиенток научили меня работать, чувствовать эту тонкую грань натуральности. Мужья. Это не я выдумала, не я сказала.
Алена Родовская:
То есть мужчины задавали вектор?
Наталья Широкова:
Конечно, мужчины. Когда мужчины говорят: а когда ты пойдешь к Наташе, а когда ты будешь делать брови?
Екатерина Забенько:
Слушайте, это не какой-то сигнал для женщины, что мужчина чрезмерно увлекся ее внешностью?
Наталья Широкова:
Не ходи на брови – вот это сигнал. А когда «конечно, сходи, пожалуйста, вот тебе денежки, иди сходи».
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
А что в трендах сейчас по поводу волос?
Алена Родовская:
Что сейчас в трендах у мужчин, какие стрижки будут модными? Бороды все сбрили?
Ольга Пислякова, практикующий участник курсов барберов:
Нет, как раз бороды далеко не все сбрили. Тренды легкой небритости либо четко оформленная борода. Небритость тоже должна быть оформлена.
Екатерина Забенько:
В какие времена мы живем! У мужчины небритость должна быть оформленная.
Ольга Пислякова:
Борода может быть и у молодых ребят. Молодежь, ребята хотят выглядеть старше, поэтому они отращивают себе бороды.
Екатерина Забенько:
Красят брови, бороды сейчас мужчины?
Ольга Пислякова:
Не сталкивалась с покраской. Я не видела. Знаю, что индивидуальные подкрашивают, когда есть седина большая, но глобально не видела. Самая трендовая стрижка, по крайней мере, то, что сейчас на курсах у нас получается, это Fade. Это когда нет четких границ, все идет размытие и висков, и затылка. Нет четкой границы. Это очень плавный переход. Фактически, все должно быть идеально, никаких пятен. На свет смотрится реально очень круто и интересно.
Екатерина Забенько:
Как не попасть к человеку, который только закончил курсы, и если ты придешь к нему и заплатишь деньги, он просто на тебе будет практиковаться?
Ольга Пислякова:
Накосячить может и опытный мастер. Мы же все люди, у каждого бывают разные ситуации. Я бы сказала, надо наблюдать со стороны, как работает мастер, как оформлено рабочее место. Мы сейчас живем в век большого потока информации. Чтобы сделать правильный выбор, мы должны фильтровать информацию, потому что ее очень много, от этого никуда не деться.
Елена Кругликова:
А что в трендах о наращивании волос? Я помню, еще буквально несколько лет назад каждая девочка была с сумасшедшей, густой, длиннющей шевелюрой. Модно ли сейчас и что вообще сейчас модно?
Жанна Максимова, хозяйка студии наращивания волос:
Модна натуральность. Длина модна средняя, скажем, каре на удлинении, не слишком короткие. И средняя длина, до середины спины.
Елена Кругликова:
Не стало ли у вас меньше клиентов?
Жанна Максимова:
Нет, клиентов стало больше. Если честно, большая длина – сейчас спрос на 80-сантиметровые волосы. Просто все звонят: «80 сантиметров!» Я говорю: «Где их брать?» То есть модно либо слишком длинные, либо средняя длина.
Елена Кругликова:
А цвет? Я знаю, раньше был в моде ярко-сине-черный цвет. Я так понимаю, уходим уже от этого цвета?
Жанна Максимова:
Черный молодежь все равно делает. Черный с белым, черный с красным, с синим.
Екатерина Забенько:
Сейчас молодежь тоже приходит наращивать?
Жанна Максимова:
Сейчас девочки (16-летние дети) приводят родителей. Я стою, уговариваю, говорю: ты еще сама красивая, у тебя хорошие свои волосы, они у тебя отрастут, у тебя сейчас такой период. Ты же еще вырастешь, у тебя не созревшая луковица. До 18 лет реально луковица не окрепла. Нет, ребенок стоит, смотрит, у матери реально требует. Если честно, мне жалко.
Наталья Широкова:
А на брови уже с пятого класса начинают ходить активно девочки.
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