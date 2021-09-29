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Минкульт о реконструкции Спасо-Преображенской церкви: «Мы стараемся, чтобы и качество, и время сочетались воедино»

29 сентября 2021 14:03
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Новости Беларуси. Как будут праздновать девятисотлетие Спасо-Евфросиниевского женского монастыря, 29 сентября обсудили в Полоцке. Один из ключевых вопросов – это завершение реконструкции Спасо-Преображенской церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Храм возведен в 1150-х годах и является историко-культурной ценностью. Работы здесь планируют закончить к 2024 году. Финансируются они из местного и республиканского бюджетов.  

Минкульт о реконструкции Спасо-Преображенской церкви: «Мы стараемся, чтобы и качество, и время сочетались воедино» -1

Анатолий Маркевич, министр культуры Беларуси:
Спасо-Преображенская церковь – уникальный объект по своей исторической значимости, безусловно, и, конечно же, по тем работам, которые необходимо проводить. На этом объекте спешить нельзя ни в коем случае. Мы стараемся, чтобы и качество, и время сочетались воедино, поскольку мы не имеем права сделать что-то не так на этом святом объекте.

К юбилейной дате планируют привести в порядок и объекты Полоцкого лесного колледжа. В ближайшее время они перейдут в собственность православной церкви. Здесь планируют сделать гостиничный комплекс для паломников и туристов, которые приезжают в древнейший белорусский город.

Кочанова о подготовке к 900-летию Спасо-Евфросиниевского монастыря: хотим воочию посмотреть и определить перечень работ – читайте здесь.

# Историко-культурные ценности Беларуси # общество # Анатолий Маркевич # Фотофакт

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