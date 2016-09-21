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Wi-Fi в общественном транспорте: Минсвязи «дало добро» на установку точек доступа

21 сентября 2016 06:16
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Новости Беларуси. Wi-fi станет мобильнее. Минсвязи Беларуси разрешило устанавливать беспроводной Интернет в общественном транспорте без дополнительных согласований.

Отныне wi-fi передатчики, скажем, в поездах, электричках и троллейбусах не нужно будет регистрировать,

как это ранее требовалось правилами. Впрочем, нововведение не означает, что пользоваться беспроводным интернетом в автобусе по пути на работу можно будет уже завтра. 

Установка точек доступа теперь зависит от операторов связи и транспортников,

которым дали зеленый свет и возможность наладить современный сервис для пассажиров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Шедко, первый заместитель министра связи и информатизации Республики Беларусь:
Из-за той редакции правил, которые действовали, установить Wi-Fi у себя в квартире вы могли, а у себя в машине уже нет. Требовалась сложная процедура разрешений, которая даже описана полноценно не была. Мы провели необходимые исследования и поняли, что электромагнитное излучение не мешает работе других, важных для государства, устройств, и поэтому все эти ограничения сняли.

# общество # Интернет # Дмитрий Шедко

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