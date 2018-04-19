Welcome tо Minsk. В Минске проводят экскурсии на английском языке

Новости Беларуси. Добро пожаловать в столицу. Экскурсии исключительно на английском языке проходят в столице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Отправиться в путешествие по столице можно на известном минчанам и туристам двухэтажном автобусе. Стартовала экскурсия ровно в 17.00 со знаменитого английского чаепития.

Кстати, возможные пробелы в иностранном не мешали путешественникам – рассказ о столичных достопримечательностях понятен каждому. В маршруте – самые знаковые места города: площадь Свободы, проспекты Победителей и Независимости.

Егор Галкин, представитель фирмы - организатора экскурсии: Акция проходит три дня. Как раз послезавтра у ее Величества Елизаветы II день рождения, поэтому все сложилось именно так.

Анна Середа:

Я пришла с очень хорошим настроением, потому что начинается фест экскурсоводов. Будет очень много экскурсий, на которые я пойду со своими подругами.

Кстати экскурсии бесплатны. Англоязычным гидом по Минску можно воспользоваться до субботы, 21 апреля, в этот день в столице пройдёт фест экскурсоводов.