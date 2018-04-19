«Мы не можем управлять Господом. Он, когда хочет, посылает чудо нам»: как сходит Благодатный огонь

И это – в полутысяче километров от Святой Земли. Там, где миру более двух тысяч лет назад была дарована христианская вера и надежда во спасение.

Страшные сирийские зарницы. Утро. Намедни. Впрочем, сколько их? Испытанных огнём. Искры на фитиле ненависти, злости и маниакальной жажды господства. Грехопадение в бездну реальности. Когда в мире апостолами становятся не те, кто сеет «заповедное» духовное, а насаждает диаметрально иные псевдоистины. Подмена понятий. И тогда пламенная стихия становится сжигающей силой. Топки наших одеревеневших душ тлеют. А ведь веками огонь есть символ торжества света и жизни над смертью и мраком.

Балансируя между добром и злом. Невзирая на такие разные стороны и свойства огня, это – сила пророческой стихии. И в этом году хрупкому миру, возможно, авансом в Великую Субботу вновь сошёл Благодатный огонь.

Ежегодно верующие с замиранием ждут этого чуда из чудес. Ждут негласно и потому, что это – своеобразный знак с небес. Ведь есть поверья, которые якобы предвещают конец света. Эдакие признаки библейского Апокалипсиса. Коль миру не будет дарован Благодатный огонь – знак беды.

Иерей Олег Рудой, клирик храма в честь преподобных Оптинских старцев в городе Минске:

Не бывает никогда конкретной даты. Только Господь знает, когда наступит конец этих времён. Есть много признаков. Возможно, что один из этих признаков и есть этот. Нисхождение Благодатного огня. Сестра Наталья – насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря. Монахиня уже несколько дней, как вернулась в обитель из Иерусалима.

И вот она снова в храме, готовится к вечерне. Но, как бы она не была сосредоточена на делах, и, будто бы, физически – здесь и сейчас, но мысленно и духовно ещё там – у Гроба Господня. Среди тысячи верующих. Но будто наедине. Когда молитва к Создателю – на разных языках, но такая единая.

Инокиня Наталья, насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря города Полоцка:

Я, действительно, почувствовала всей душой, что такое Воскресение Христово. Именно на Святой земле. Если Бог есть любовь, то вот эту любовь ты ощутил на себе всем существом. Каждый, кто в канун Пасхи прикоснулся к сакральному, кто собственными глазами увидел нерукотворный огонь, нисходящий с небес, кто каждой клеткой своего тела ощутил явность происходящего, кто, по маловерию, в сердце оставлял шлюз для сомнения, после этого дня и момента обрёл для себя новую точку отсчёта. Прежнее миропонимание преломилось.

Ведь ты стал свидетелем великого откровения. Воочию увидел факты, переворачивающие понимание обычного порядка вещей. Словно пятое Евангелие. Святая Земля. Место, где библейские строки как бы оживают, а писания приобретают визуальные очертания. Здесь – земной и небесный путь Иисуса.

Духовная родина всех христиан. Сокрушались царства, уходили эпохи, перекраивались судьбы, открывались новые континенты, государства сотрясали переделы, войны, революции – а в глубине ночи монах шёл совершать божественную службу на Святом Гробе, шёл поклониться Царствующему над всеми. Так было веками, так происходит сейчас, и так должно быть до той последней ночи, когда под звуки архангельских труб опустеют все гробы во всей вселенной.

Храм Гроба Господня – главная святыня, а с IV века – и место паломничества христиан со всего мира. Протоиерей Александр Шимбалев, руководитель отдела образования и катехизации Минской епархии Белорусской православной церкви:

Он был построен при императоре Константине I, потом со своей матерью они особенно Святую землю посещали. И императрица Елена приложила очень много стараний в поисках Креста Господня. Это – начало IV века. В этом храме Воскресения Христова паломники описывают огонь. Но не как схождение, а как сохраняемый, вечный, неугасаемый огонь на Гробе Господнем.

Именно здесь в канун православной Пасхи происходит то, что не иначе, как чудо трактуется. Огонь или, как правильно называть, свет снисходит в ответ на искренние молитвы. Закономерность, не поддающаяся пониманию современным умом, лишь объяснимая сердцем. Так происходит не первый век. Примерно 380-ый год. Настоятельница монастыря в Галлии, именуемая Этерией (Сильвией), совершила поездку в Палестину и провела здесь три года. Позже это станет важнейшим источником по сакральной топографии и ранней литургике.

Протоиерей Александр Шимбалев:

В IX веке появляются первые исторические свидетельства о схождении огня чудесном. То есть, если раньше писали, что он никогда не угасал, то потом появляются свидетельства разных паломников о том, что огонь сам зажигает лампады. Лампады, пишут, были потушены над Гробом Господним, и они загорелись. Спецборт. 130 паломников и экипаж.

Курс – на Тель-Авив. Миссия – привезти Благодатный огонь в Беларусь.

Дмитрий Михальчик, капитан воздушного судна:

Специальная подготовка должна быть у каждого члена экипажа. Должен быть допуск к перевозке опасных грузов. Самолёт взлетает против ветра – чистейшая физика, едва поддающаяся пониманию обывателя. Точно так, но уже без научных обоснований, воспринимается и Благодатный огонь. Лишь один вопрос, больше волнующий скептиков, ибо верующим обоснования не нужны: как же все происходит?

Василий Сасин, заместитель директора Благотворительного фонда имени преподобной Евфросинии Полоцкой:

Достаточно побывать там и запомнить на всю жизнь. Вот я с вами сейчас беседую, и под впечатлением – аж мурашки по телу бегут. Храм Гроба Господня – это огромный архитектурный комплекс. Несколько приделов – маленьких храмов со своими престолами. С точки зрения церковной юрисдикции, храм находится в совместном владении и под управлением нескольких христианских конфессий: греко-православной, римско-католической, сирийской, коптской, эфиопской и армянской.

Это соглашение принято ещё в середине XIX века и известно, как «Статус-кво Святой Земли». Каждой конфессии отведены свои часы для молитвы. И даже ни один гвоздь не может быть вбит без всеобщего согласия. Во избежание недомолвок уже многие десятилетия ключи от храма Воскресения Христова хранятся в двух мусульманских семьях. Ядром же храма Гроба Господня является Кувуклия – внутренняя небольшая часовня, её размер 6 на 8 метров.

В середине находится мраморное возвышение – каменное ложе. Это – плита, под которой гробница Христа. Сергей Гераскин, заместитель директора Благотворительного фонда имени преподобной Евфросинии Полоцкой:

По милости Божией, попал в храм Гроба Господня на схождение Благодатного огня. Когда мы попали в храм, уткнулись в стены из спин людей, которые до нас туда зашли. Остановились, стали трепетно очень молиться. Потому что состояние было такое... Я даже потом на исповеди сказал священнику, что я не верил, что огонь сойдёт. На что он мне ответил, что я – Фома неверующий. Господь посылает этот Благодатный огонь людям для того, чтобы они ощутили его видимое присутствие. Это – символ его воскресения.

С самого утра Великой субботы вереницы из тысяч паломников устремляются в святая святых. К гробу Христа. В храме и на прилегающей территории, по некоторым подсчётам, – 70 тысяч человек разных конфессий.

Соблюдают строжайшие меры безопасности. Израильская полиция тщательно обследует Кувуклию – нет ли там подозрительных зажигательных предметов. Затем помещение опечатывают. Во время церемонии в часовню может войти только Патриарх Иерусалимский. Его разоблачают, он остаётся в одном подряснике, это доказательство того, что у него нет ничего зажигающего с собой. Эта традиция сохраняется много веков. Служители тщательно оберегают тайну огня. Александр Шимбалев:

Мы не можем управлять Господом. Он, когда хочет, тогда посылает чудо нам. Он может послать огонь по своей воле, но не когда мы захотим. Мы не командуем Господом.

На середину ложа Патриарх ставит лампаду, наполненную маслом, но без огня. По всему ложу раскладывается вата, а по краям прокладывается специальная лента. Все паломники с напряжением смотрят на окошко возле входа. Именно здесь должна появиться рука священника с зажжённым пучком свечей. Сергей Гераскин:

Господь сподобил меня увидеть спускающийся от купола голубоватый туман. Даже не голубоватый, непередаваемый, неземного цвета туман был. И, как будто, блёстки, сполохи. Я думал, что мне это привиделось, честно говоря. Прежде, чем святой свет сойдёт, паломники и духовенство с молитвами проводят несколько часов. Из наблюдений – за это время луч солнца, пробивающийся через ставни купольного окна, успевает описать полукруг, щекотливо одаривая теплом толпу. Однако, помимо приблизительного ритуала, всякий раз есть некие божественные коррективы. К примеру, давняя история, связанная с рассечённой колонной у входа в святыню.

Трещина сохранилась и по сей день. В одну из Великих Суббот пламя к верующим вырвалось прямо через мрамор. Впрочем, есть и свидетельства других загадочных моментов. Сполохи, молнии, вспышки неизвестного происхождения. Фиксируют их и видеокамеры. А игумения Евдокия, побывав здесь несколько лет назад, и вовсе рассказывает о реальном видении.

Игумения Евдокия, настоятельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря города Полоцка:

Я как-то так, наверное, сосредоточилась. Я даже не помню, как это было. Но я знаю, что смотрю в сторону Кувуклии и сразу не поняла, что так мне Господь по своему милосердию открыл, что вот этот Благодатный огонь, вроде бы, не через каменную стену увидела, а увидела просто, как бы, через стекло. И, когда я приехала в монастырь и начала рассказывать сёстрам, до меня только тогда дошло, что там никакого стекла нет, веранды нет, там – каменная стена. Просто, по милосердию Божьему, мне это дал Господь увидеть – что вот сейчас сходит Благодатный огонь.

Каждый год, словно по часам, Благодатный огонь сходит. Вновь и вновь. И никто из учёных так, до сих пор, и не смог научно объяснить, доказать, что этот божественный процесс имеет земную природу. Выдвигалось множество версий – от электрического импульса до химической реакции, вызывающей горение. Олег Пенязьков, директор Института тепло- и массообмена НАН Беларуси:

Чтобы произошло зажигание, возникло пламя, кроме того, что должно быть топливо и окислители, необходимо чтобы вещество преодолело некий энергетический барьер. Для того, чтобы возникновение пламени имело место быть, как правило, источник зажигания. Роль этого источника может быть разной, в каждом индивидуальном случае. Как правило, когда учёные начинают в этом разбираться, необходимо проводить достаточно сложные исследования, которые позволяют установить, как, почему и от чего что-то происходит.

Обнаружить «божественную» зажигалку, искрящую уже, как минимум, 16 веков, скептикам не удалось. Но они не отчаиваются. Российскому физику Андрею Волкову несколько лет назад удалось провести во время церемонии схождения Благодатного огня некие измерения. За несколько минут до выноса огня его прибор, якобы, засек в храме странный длинноволновый импульс, который более не проявлялся. Впрочем, на скупых однократных данных доказательную базу построить не получилось. Иерей Олег Рудой:

Всегда есть истина и тот, кто эту истину будет пытаться как-то замутнить. Любое трактование с точки зрения физических каких-то процессов или других процессов всегда будет присутствовать. Это – падшая человеческая порода. Известна и проверена на себе миллионами верующих и сила огня: в первые минуты пламя не обжигает.

Василий Сасин:

Физически там должен быть пожар, пламя. Потому что пучки там по 20-30 зажигают. Все одеты в косынки, рубашки. Физически оно должно всё вспыхнуть. И должен произойти пожар. Но там этого всего не происходит. С помощью пирометра определили первоначальную температуру – 40 градусов Цельсия. Повторные измерения через 15 минут показали уже другие цифры – 320. Так называемая холодная плазма в нашей атмосфере – явление маловероятное. Свет в расследование мирового масштаба пролить на необъяснимое пытались и реставраторы. Первая за двести лет реконструкция часовни над Гробом Господним завершилась весной прошлого года. Главная задача была – отремонтировать гробницу так, чтобы не нарушить святость этого места. Вопреки мнению многих, мол, это невозможно, исторический факт свершился. И здесь не без любопытных моментов. Учёные впервые сняли установленную в 1555 году мраморную плиту, закрывавшую гробницу Христа.

Под ней обнаружили множество маленьких камней, под которыми – ещё одна плита с вырезанным крестом. По мнению исследователей, эта плита оставалась нетронутой с IV века, а ведь именно тогда императрица Елена решила, что здесь погребли Христа. Учёным разрешили изучать гробницу на протяжении 60 часов. Экспресс-обследование показало, что погребальная камера очень похожа на те, в которых хоронили еврейскую знать в I веке.

Эти кадры сняты из разных точек Иерусалима. Аккурат в то время, когда в Кувуклии велась активная фаза реконструкции. Свидетели фиксировали странные небесные явления: движение облачной окружности было против часовой стрелки. Кто-то рассмотрел там ангелов и расслышал определённое звуковое сопровождение, будто бы сама туча пела. Однако, духовенство «чудесные» проявления опровергло.

Леонид, епископ Туровский и Мозырский:

Люди с трепетом, с прославлением в сердце воскресшего Христа ожидают этого великого и трепетного момента. Это – неописуемая радость. Радость ликующих христиан. Белорусская делегация в десятый раз трепетно наполнила лампады благодатным светом. Бережно и стремительно хранители света спешили домой.

Инокиня Александра, насельница Спасо-Евфросиниевского ставропигиального женского монастыря города Полоцка:

Такое впечатление… Конечно, нужно время, чтобы это всё осмыслить. «Миссия света» пробивалась сквозь три с половиной тысячи километров. «Железная ласточка» стремглав, но, в то же время, словно парила, пробиваясь через атмосферные фронты. Спецборт коснулся белорусской земли, когда во всех храмах уже шли праздничные всенощные. У трапа самолета выстроилась очередь.

Поглядывая на табло прилёта, спецрейс, естественно, ожидал весь персонал аэропорта. Те, кто не мог по долгу службы покинуть пост, просили «зарядиться» огнём коллег. Сотруднице таможни Светлане выпадает уже в третий раз одной из первых встречать Благодатный огонь в Беларуси.

Светлана Дуденайте, начальник отдела таможенных операций и контроля №6 пункта таможенного оформления «Аэропорт Минск-2»:

Когда мне досталась эта заветная лампадка с огнём, и в 9 часов утра я не знала, как сберечь бы этот огонь, чтобы довезти его домой. Буквально перебежками хранители огня движутся по «зелёному коридору». В зале прилёта – небольшой молебен, ведь навстречу чуду приехали сотни верующих.

Василий Сасин:

Они выжигают лампады свои и уже, непосредственно, по всем направлениям: брестское, витебское, гомельское, могилёвское. Все торопятся. Как правило, их сопровождают сотрудники ГАИ. Огненная благодатная эстафета разошлась по всей стране. Чтобы целый год питать божественной энергией прихожан. Вот и в Спасо-Евфросиниевском монастыре все лампады зажжены обновлённым светом. Мощи преподобной Евфросинии Полоцкой хранятся здесь же, в храме.

И это весьма символично – над гробом теплится неугасаемая свеча, огонь которой привезён оттуда, где прошли её последние земные дни. Покровительница и небесная заступница Беларуси своё житие закончила в Иерусалиме. И в этом – явный Божий промысел.