Новый детский сад на 350 мест открыли в Бресте

В Бресте торжественно открыли новый детский сад. Рассчитано современное дошкольное учреждение на 350 мест. Из 19 групп три будут специальными: для оказания коррекционно-педагогической помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прекрасно оснащенное здание соответствует всем социальным стандартам. Здесь созданы условия для всестороннего развития малышей: спортивный и музыкальный залы, компьютерная комната, изостудия, творческая мастерская. На прилегающей территории установили теневые навесы, оборудовали игровые зоны. Подобрана команда профессиональных педагогов.

Елена Божук, заведующая детским садом № 13 Бреста:

Руководители физвоспитания заполнены на 100 %, музыкальные руководители, учителя-дефектологи, воспитатели дошкольного образования также в полной мере набраны. Еще немножечко молодых специалистов подождем. Пищеблок заполнен нашими сотрудниками. Думаю, что мы справимся. Мы команда, мы сильные, все у нас получится.

Открытие нового объекта – большое событие для жителей областного центра. Его они ждали чуть более года. Трехэтажное здание возвели в микрорайоне, где немало многодетных семей. Раньше им приходилось проезжать почти полгорода. Теперь дорога в детский сад у большинства занимает всего несколько минут.

Замечательный детский садик. Самое главное для нас это шаговая доступность. Теперь дорога домой будет составлять буквально минут 7-8, и мы дома. Раньше мы тратили более полутора часов на дорогу домой, забрать ребенка. А теперь это время можно посвятить опять же детям своим.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

Люди хотят, чтобы это было в шаговой доступности, чтобы мама или папа, идя на работу, завела своего ребенка в детское дошкольное учреждение, чтобы она была уверена, спокойна. И после работы точно так же, идя уже домой, забрать своего ребенка. Это нормальные требования, к которым нужно привыкать. И, строя новые микрорайоны, разводя новые дома, обязательно нужно закладывать фундаменты для таких учреждений.