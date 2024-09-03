Рассказали, кто несёт ответственность за комментарии на сайтах и в соцсетях

Мы привыкли, что сплетни в основном окружают известных и неординарных личностей, но порой и обычные люди становятся магнитом для зависти. О том, что делать, оказавшись в самом эпицентре чужих домыслов, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алена Матиевич, основатель и учредитель юридической компании:

Что касается комментариев в соцсетях, здесь у нас есть замечательный достаточно свежий Указ № 60 нашего Президента Республики Беларусь и закон о СМИ. Который говорит, во-первых, о том, что у нас ответственность несет не только лицо, которое написало комментарий под постом, на сайте, в соцсети, но также ответственность несет владелец – организация либо лицо, если это сайт.

Алеся Лакина:

Те, кто лайк поставил в комментарии, несут ответственность?

Алена Матиевич:

Нет, они ответственность не несут. Несет конкретно еще ответственность, в том числе владелец этого ресурса. Более того, очень четко в указе прописано из-за чего сейчас у нас конкретно в Республике Беларусь повально очень многие интернет-ресурсы стали требовать авторизации пользователей. Потому что четко в этом указе прописано, что если лицо, которого оклеветали, унизили достоинство, деловую репутацию, не может авторизировать автора, именно по той причине, что это какой-то фейк, ник – скрылся человек, то стопроцентную ответственность и вину несет владелец сайта, блога, форума и этого интернет-ресурса. Поэтому сейчас у нас ответственность таким образом. Мало того, это уголовная. Конкретно владельца сайта, ресурса – у нас Министерство информации Республики Беларусь обладает следующими моментами. Оно может от письменного предупреждения, то есть какие меры предусмотреть. Если выяснятся, что на этом ресурсе, сайте, форуме, блоге, в соцсети распространено это, полностью может прекратить вещание, то есть запретить, ограничит доступ СМИ. Достаточно действующие меры, просто нужно знать алгоритм, куда, как и всю возможность обращений.