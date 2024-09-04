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Нелегальную схему ввоза транспорта в ЕАЭС раскрыли брестские таможенники

04 сентября 2024 06:48
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Преступную схему ввоза в ЕАЭС транспортных средств на 300 тысяч рублей выявили и пресекли брестские таможенники. Успешной операция стала благодаря опыту применения навигационных устройств, отметили в таможенном комитете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нелегальную схему ввоза транспорта в ЕАЭС раскрыли брестские таможенники-2

Опубликованы и кадры оперативной съемки задержания фигурантов. Как оказалось, организатором схемы был гражданин Польши.

Нелегальную схему ввоза транспорта в ЕАЭС раскрыли брестские таможенники-4

По оперативным данным, еще в прошлом месяце водитель польской фирмы ввез в Беларусь через пункт пропуска «Козловичи» два тягача марки DAF. Для отслеживания маршрута движения машин таможенники закрепили на них пломбы навигации. Но в дороге устройство было срезано без нарушения его целостности, а тягачи пропали в Беларуси. Продать их собирались в России.

Нелегальную схему ввоза транспорта в ЕАЭС раскрыли брестские таможенники-6

Вера Базака, главный инспектор отдела Брестской таможни:
При проведении оперативно-розыскных мероприятий был установлен организатор схемы, 29-летний гражданин Республики Польша. Преступник с использованием углошлифовальной машинки снял пломбу с очередного седельного тягача DAF, везенного через белорусско-польскую границу. Далее таможенники установили и место дислокации двух ранее везенных транспортных средств. В городе Ганцевичи они готовились к незаконной продаже. На тягачах были удалены заводские идентификационные номера путем химического травления металла.

Нелегальную схему ввоза транспорта в ЕАЭС раскрыли брестские таможенники-8

На неуплате таможенных платежей сэкономить собирались более 180 тысяч рублей. В отношении фигурантов и их сообщников возбуждено уголовное дело, задержанным грозит до 6 лет лишения свободы.

# Таможня Беларуси

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