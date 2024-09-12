Белорусские паралимпийцы удостоены госнаград – соответствующий указ подписал Президент

Белорусские паралимпийцы удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Белорусские паралимпийцы удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
За достижение высоких результатов и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта орденом Отечества II степени награжден Игорь Бокий, медалью «За трудовые заслуги» – Геннадий Вишняков и Дмитрий Солей. Егору Щелканову присвоено звание заслуженный мастер спорта Беларуси. Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси тренеру национальной команды по инваспорту Станиславу Поздееву.