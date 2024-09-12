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Белорусские паралимпийцы удостоены госнаград – соответствующий указ подписал Президент

12 сентября 2024 19:01
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Белорусские паралимпийцы удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Белорусские паралимпийцы удостоены госнаград – соответствующий указ подписал Президент-1

За достижение высоких результатов и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта орденом Отечества II степени награжден Игорь Бокий, медалью «За трудовые заслуги» – Геннадий Вишняков и Дмитрий Солей. Егору Щелканову присвоено звание заслуженный мастер спорта Беларуси. Александр Лукашенко также подписал распоряжение об объявлении Благодарности Президента Беларуси тренеру национальной команды по инваспорту Станиславу Поздееву.

# Госнаграды # Белорусские спортсмены # Александр Лукашенко

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