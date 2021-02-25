Взамен на бытовые отходы. В Витебском районе школьники раздали более 60 эко-сумок

Новости Беларуси. Ученица Мазоловской средней школы разработала проект, который лишний раз напоминает белорусам о необходимости позаботиться об окружающей среде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждому, кто желает к нему присоединиться, школьница предлагает специальную сумку-шопер. Сшита она по индивидуальному дизайну и из натурального льна. Материал, к слову, на 100 % разлагается и не наносит вреда природе. Такой шопер можно получить взамен на бытовые отходы – в дальнейшем мусор будет отсортирован и отправлен на переработку.

Идея популяризировать концепцию раздельного сбора мусора лежала в буквальном смысле под ногами: за проект Екатерина Зайцева взялась после того, как прошлась по замусоренным улицам родного агрогородка. Проект под названием «ЭкаТ» стал победителем гранд-финала конкурса «100 идей для Беларуси» в номинации «Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов».

Екатерина Зайцева, ученица Мазоловской средней школы:

Сумка состоит из нашего витебского льна. Она прочная, легкая. Очень актуальная среди молодежи и людей более зрелого возраста. В нашем проекте участвовала вся школа. Были задействованы также кабинеты труда, потому что прошиваем сумки мы исключительно в них. Шьют их девочки, они сами рады это делать, потому что сумки актуальные. Они приходят даже на дополнительные занятия и шьют их.

Ольга Минова, педагог-организатор Мазоловской средней школы:

Горят глаза, они хотят что-то поменять, хотят сделать лучше. И этот проект – удача для каждого учащегося, который может проявить себя и заявить о себе. Так, как сделала наша Катя Зайцева. Поэтому участвуйте, пробуйте, дерзайте!