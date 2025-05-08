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Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей

08 мая 2025 17:13
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О возобновлении деятельности парламентских групп дружбы Беларуси и Лаоса на системной основе говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости из Юго-Восточной Азии прибыли в нашу страну, чтобы посетить торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.

Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей-2

Нашлось и время, чтобы обсудить двусторонние сотрудничество. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия на международной арене и развитие отношений между странами. Особое внимание уделили укреплению межпарламентского диалога. Важным шагом в этом направлении стал визит делегации из Беларуси в Лаос в прошлом году. 

Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Документ стал основой для дальнейшего укрепления связей. Сегодня партнеры предметно обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также рассмотрели перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах.

Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей-4

Пхетла Тхантхавонгса, директор департамента двусторонних парламентских связей Комитета Национального собрания Лаоса по международным делам:
Мы говорили о многих вещах, включая особенности парламентского взаимодействия и внедрения меморандума о взаимопонимании. В частности, мы обсуждали статью 3 меморандума о взаимопонимании, в котором говорится, что два секретариата парламентов должны поддерживать друг друга в обмене опытом в рамках законотворческой работы.

Активизация работы между парламентами Беларуси и Лаоса открывает новые горизонты для совместных инициатив и укрепляет связи между двумя государствами.

# Беларусь-Лаос

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