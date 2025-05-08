Взаимодействие между парламентами Беларуси и Лаоса обсудили в Палате представителей

О возобновлении деятельности парламентских групп дружбы Беларуси и Лаоса на системной основе говорили в Палате представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Гости из Юго-Восточной Азии прибыли в нашу страну, чтобы посетить торжественные мероприятия в честь 80-летия Великой Победы.

Нашлось и время, чтобы обсудить двусторонние сотрудничество. На встрече обсуждались вопросы взаимодействия на международной арене и развитие отношений между странами. Особое внимание уделили укреплению межпарламентского диалога. Важным шагом в этом направлении стал визит делегации из Беларуси в Лаос в прошлом году.

Тогда был подписан меморандум о сотрудничестве между парламентами двух стран. Документ стал основой для дальнейшего укрепления связей. Сегодня партнеры предметно обсудили реализацию ранее достигнутых договоренностей, а также рассмотрели перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической сферах.