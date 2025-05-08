Наталья Кочанова встретилась с ветераном Великой Отечественной

Спустя восемь десятилетий мы продолжаем чтить подвиг героев и преклоняться перед мужеством людей, с первых дней войны бившихся с врагом до последнего патрона, чтобы приблизить долгожданный победный май, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 мая председатель Совета Республики Наталья Кочанова встретилась с участником Великой Отечественной войны Ниной Пашковской. Июнь 41-го застал Нину Георгиевну в Сенненском районе. С начала войны в своем родном крае она отважно сражалась за мир на белорусской земле. Была связной в партизанских отрядах Сенненщины, куда передавала донесения о местонахождении и численности вражеских войск, а также передвижении их техники. В какой-то момент захватчики узнали об этом, но девушка успела уйти в лес, где продолжила помогать партизанам уже в качестве медицинской сестры.

Нина Пашковская, участник Великой Отечественной войны:

Бомбили партизанские отряды немцы. Были и раненые. Приходилось. У меня опыт малый был. Я перевязать умела, а больше что там. Помогала чем могла.

Старт эстафете памяти «Совет Республики с благодарностью ветеранам» был дан несколько недель назад. За это время сенаторы встретились с ветеранами в различных уголках страны, для того чтобы история, хранящаяся в их памяти, продолжала жить и в наших сердцах.