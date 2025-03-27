Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»
Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.
Про своего прадедушку рассказал Грицевич Максим.
Каждый год правнук посещает могилу прадедушки (дедушки его мамы) Миролевича Александра Петровича, 1913 года рождения. Он захоронен рядом с братской могилой на кладбище города Марьина Горка.
С 1935 года Миролевич Александр работал учителем в деревне Матеевичи Пуховичского района. С началом советско-финской войны в 1939 году он был мобилизован. С началом Великой Отечественной войны часть, где служил прадедушка, была рядом с Белостоком. Уже первое сражение показало, что силы неравны, боеприпасы закончились, в живых осталось всего несколько человек во главе с командиром. Он дал приказ на отступление группами из окружения. Около двух месяцев они добирались до деревни Матеевичи, где влились в ряды партизанского отряда. Партизаны успешно воевали с фашистами вплоть до начала освобождения района, а потом вступили в ряды Красной Армии.
Миролевич Александр был красноармейцем 129-го стрелкового корпуса. Дошел до Берлина. Вернулся на Родину к семье из Берлина только в 1946 году.
Награжден медалью «За боевые заслуги» 11 апреля 1945 года, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7 мая 1946 года, медалью «За взятие Берлина» 29 октября 1946 года. Благодарности: 26 апреля 1945 года «За прорыв обороны немцами Берлина», 20 марта 1945 года «За овладение городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина», 27 апреля 1945 года «За овладение городами Потсдам, Шпандам, Ратенов». Награжден юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 7 мая 1966 года.
Умер Миролевич Александр 4 сентября 1966 года.