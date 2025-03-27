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Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»

27 марта 2025 14:37
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Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Про своего прадедушку рассказал Грицевич Максим.

Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»-1

Каждый год правнук посещает могилу прадедушки (дедушки его мамы) Миролевича Александра Петровича, 1913 года рождения. Он захоронен рядом с братской могилой на кладбище города Марьина Горка.

С 1935 года Миролевич Александр работал учителем в деревне Матеевичи Пуховичского района. С началом советско-финской войны в 1939 году он был мобилизован. С началом Великой Отечественной войны часть, где служил прадедушка, была рядом с Белостоком. Уже первое сражение показало, что силы неравны, боеприпасы закончились, в живых осталось всего несколько человек во главе с командиром. Он дал приказ на отступление группами из окружения. Около двух месяцев они добирались до деревни Матеевичи, где влились в ряды партизанского отряда. Партизаны успешно воевали с фашистами вплоть до начала освобождения района, а потом вступили в ряды Красной Армии.

Миролевич Александр был красноармейцем 129-го стрелкового корпуса. Дошел до Берлина. Вернулся на Родину к семье из Берлина только в 1946 году.

Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»-3
Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»-4

Награжден медалью «За боевые заслуги» 11 апреля 1945 года, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 7 мая 1946 года, медалью «За взятие Берлина» 29 октября 1946 года. Благодарности: 26 апреля 1945 года «За прорыв обороны немцами Берлина», 20 марта 1945 года «За овладение городом Альтдамм и ликвидацию сильно укрепленного плацдарма немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина», 27 апреля 1945 года «За овладение городами Потсдам, Шпандам, Ратенов». Награжден юбилейной медалью «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» 7 мая 1966 года.

Умер Миролевич Александр 4 сентября 1966 года.

# Великая Отечественная война

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