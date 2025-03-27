Выжил в неравном бою и вступил в партизанский отряд. «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй.

Каждый год правнук посещает могилу прадедушки (дедушки его мамы) Миролевича Александра Петровича, 1913 года рождения. Он захоронен рядом с братской могилой на кладбище города Марьина Горка.

С 1935 года Миролевич Александр работал учителем в деревне Матеевичи Пуховичского района. С началом советско-финской войны в 1939 году он был мобилизован. С началом Великой Отечественной войны часть, где служил прадедушка, была рядом с Белостоком. Уже первое сражение показало, что силы неравны, боеприпасы закончились, в живых осталось всего несколько человек во главе с командиром. Он дал приказ на отступление группами из окружения. Около двух месяцев они добирались до деревни Матеевичи, где влились в ряды партизанского отряда. Партизаны успешно воевали с фашистами вплоть до начала освобождения района, а потом вступили в ряды Красной Армии.

Миролевич Александр был красноармейцем 129-го стрелкового корпуса. Дошел до Берлина. Вернулся на Родину к семье из Берлина только в 1946 году.