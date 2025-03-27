Как брать кредиты с выгодой? Финансовый аналитик рассказал, как формируются проценты
«Быть или не быть». В нашем случае, мне кажется, каждый в своей жизни задавал себе этот знаменитый вопрос: «Брать или не брать кредит? Экономить или не экономить?» Стоит ли махнуть рукой и позволить себе красивую жизнь здесь и сейчас – об этом поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над i».
Наталья Надольская, ведущая:
Давайте разберемся более подробно: что такое кредит и кому он выгоден?
Алексей Бакун, финансовый аналитик:
Кредит выгоден только тем, кто использует его для покупки недвижимости, то есть какого-то актива, который в перспективе будет дорожать. Кредит не выгоден тем, кто берет его на телефоны, на автомобили. Автомобили – это вообще такое средство, которое постоянно требует вложений, то есть это ремонт, обслуживание, плюс он дешевеет с каждым годом.
Кредит может быть выгоден на обучение, когда вы занимаетесь развитием самостоятельно своей личности – тут я только за. Но тут также прибегают к рассрочкам в основном, потому что наши люди не привыкли платить сразу и много, особенно за обучение.
Михаил Свито, ведущий:
Почему мы переплачиваем? Откуда такие проценты бешеные? Как они формируются? Кем они формируются?
Алексей Бакун:
Формируются очень просто. Есть ставка рефинансирования – это ставка, под которую государство отдает деньги в долг банкам. Они обязаны вернуть с учетом этой ставки. Но и, конечно же, банку необходимо заработать – и тут уже кто во что горазд. Кому-то больше надо, кому-то меньше. Но мы должны понимать еще, что есть инфляция. За прошлый год она, конечно, не сильно большая, официально порядка 6 %, но тем не менее.
То есть ставка рефинансирования, инфляция и процент банка – вот отсюда и складывается. И получается, что 18 – это еще очень даже неплохо. Сейчас 18-20 – это, кстати, стандартная ставка на обычные потребительские кредиты, но если сравнивать на белорусские товары, то там все гораздо интереснее. Там датируется государством, там порядка 5 %, насколько я сейчас знаю, поэтому лучше всего брать рассрочки.
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