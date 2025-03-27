Как брать кредиты с выгодой? Финансовый аналитик рассказал, как формируются проценты

«Быть или не быть». В нашем случае, мне кажется, каждый в своей жизни задавал себе этот знаменитый вопрос: «Брать или не брать кредит? Экономить или не экономить?» Стоит ли махнуть рукой и позволить себе красивую жизнь здесь и сейчас – об этом поговорили с гостями в студии ток-шоу «Точки над i».

Наталья Надольская, ведущая:

Давайте разберемся более подробно: что такое кредит и кому он выгоден?

Алексей Бакун, финансовый аналитик:

Кредит выгоден только тем, кто использует его для покупки недвижимости, то есть какого-то актива, который в перспективе будет дорожать. Кредит не выгоден тем, кто берет его на телефоны, на автомобили. Автомобили – это вообще такое средство, которое постоянно требует вложений, то есть это ремонт, обслуживание, плюс он дешевеет с каждым годом. Кредит может быть выгоден на обучение, когда вы занимаетесь развитием самостоятельно своей личности – тут я только за. Но тут также прибегают к рассрочкам в основном, потому что наши люди не привыкли платить сразу и много, особенно за обучение.

Михаил Свито, ведущий:

Почему мы переплачиваем? Откуда такие проценты бешеные? Как они формируются? Кем они формируются?