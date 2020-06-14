Выздоровели 30 103 пациента. Данные по коронавирусу в Беларуси на 14 июня

Новости Беларуси. Данные Минздрава на 14 июня по ситуации с COVID-19. Количество победивших болезнь снова превысило число новых случаев заражения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 14 июня в лабораториях страны проведено почти 734 тысячи исследований. С положительным результатом зарегистрированы 53 973 человека. Во многих случаях болезнь протекает в легкой форме. Но, к сожалению, иногда вирус оказывается сильнее. С момента вспышки COVID-19 в Беларуси умерли 308 пациентов, у которых были хронические заболевания и выявлена коронавирусная инфекция.