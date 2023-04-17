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«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной

17 апреля 2023 09:09
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Новости Беларуси. Ход посевной кампании по поручению Президента тщательно контролируют сотрудники милиции. Проверки направлены на обеспечение сохранности и работоспособности сельхозмашин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной-1

К сожалению, все еще есть люди, которые ради личной выгоды в ущерб государственным интересам идут на преступление. Факты хищений запчастей, топлива, удобрений, средств защиты растений и посевных материалов не редкость.

«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной-4

Валерий Балабуев, заместитель начальника ГУБЭП МВД:
Всего в текущем году выявлено 167 преступлений, составлено почти полторы тысячи протоколов об административных правонарушениях, в том числе за совершение мелких хищений, управление транспортным средством в состоянии опьянения. В рамках материалов проверок органами внутренних дел из незаконного оборота изъято более 17 тонн горюче-смазочных материалов, 40 тонн зерна и комбикормов, почти 70 литров средств защиты растений. В адрес сельскохозяйственных предприятий, где были выявлены факты противоправных действий, внесено свыше полутора тысяч представлений об устранении причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

«Выявлено 167 преступлений». МВД Беларуси контролирует ход посевной-7

Зачастую к такого рода правонарушениям приводит ослабленный контроль со стороны руководства сельхозпредприятий к работникам. Доверие не всегда то качество, которое нужно проявлять в страду, поэтому посевная проходит под пристальным вниманием милиции.

# Посевная кампания # общество # Валерий Балабуев # Фотофакт

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