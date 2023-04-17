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Светлая седмица начинается у православных верующих

17 апреля 2023 08:19
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Светлая седмица начинается у православных в первый день после празднования Пасхи. Как гласит библейское предание, Иисус неузнанным явился двум своим ученикам после воскресения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлая седмица начинается у православных верующих-1

Светлый понедельник в народе еще называют поливальным, или мокрым. По традиции в этот день ходят в гости к родным и близким, чтобы обменяться куличами и крашеными яйцами. Великий пост завершен, а ограничения в пище снимаются даже на среду и пятницу – еженедельные постные дни. Всем верующим во всех храмах в течение Светлой седмицы дозволено звонить в колокола в любое время, кроме момента службы.

# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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