Светлая седмица начинается у православных верующих

Светлая седмица начинается у православных в первый день после празднования Пасхи. Как гласит библейское предание, Иисус неузнанным явился двум своим ученикам после воскресения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Светлый понедельник в народе еще называют поливальным, или мокрым. По традиции в этот день ходят в гости к родным и близким, чтобы обменяться куличами и крашеными яйцами. Великий пост завершен, а ограничения в пище снимаются даже на среду и пятницу – еженедельные постные дни. Всем верующим во всех храмах в течение Светлой седмицы дозволено звонить в колокола в любое время, кроме момента службы.