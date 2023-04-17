В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила

Новости Беларуси. В Минском районе, в деревне Дроздово, появится храм Святого архистратига Михаила. Инициаторами строительства церкви выступили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минском районе, в деревне Дроздово, появится храм Святого архистратига Михаила. Инициаторами строительства церкви выступили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Православная община в деревне насчитывает около 30 человек. Поэтому храм будет востребован. Проект разрабатывался шесть лет, к строительству приступили осенью прошлого года. За это время залит фундамент, возведен цокольный этаж. С наступлением тепла работы возобновятся. Сейчас службы проходят в небольшой часовне на территории будущего храма.
Михаил Чабанюк, помощник настоятеля храма Святого архистратига Михаила:
Храм будет площадью 283 квадратных метра. Размещаться будет где-то в 150 квадратах цокольный этаж, в котором будут подсобные помещения, крестильная.
Протоиерей Николай Богданович, настоятель храма святого архистратига Михаила:
Часовня тоже появилась два года назад, поэтому мы собираемся сейчас регулярно на богослужения, совершаем все богослужения, за исключением божественной литургии.
После возведения храма временная часовня останется на прежнем месте. Здесь будет церковная лавка.