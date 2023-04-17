В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила

Новости Беларуси. В Минском районе, в деревне Дроздово, появится храм Святого архистратига Михаила. Инициаторами строительства церкви выступили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Православная община в деревне насчитывает около 30 человек. Поэтому храм будет востребован. Проект разрабатывался шесть лет, к строительству приступили осенью прошлого года. За это время залит фундамент, возведен цокольный этаж. С наступлением тепла работы возобновятся. Сейчас службы проходят в небольшой часовне на территории будущего храма.

Михаил Чабанюк, помощник настоятеля храма Святого архистратига Михаила:

Храм будет площадью 283 квадратных метра. Размещаться будет где-то в 150 квадратах цокольный этаж, в котором будут подсобные помещения, крестильная.

Протоиерей Николай Богданович, настоятель храма святого архистратига Михаила:

Часовня тоже появилась два года назад, поэтому мы собираемся сейчас регулярно на богослужения, совершаем все богослужения, за исключением божественной литургии.