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В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила

17 апреля 2023 08:00
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Новости Беларуси. В Минском районе, в деревне Дроздово, появится храм Святого архистратига Михаила. Инициаторами строительства церкви выступили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила-1

Православная община в деревне насчитывает около 30 человек. Поэтому храм будет востребован. Проект разрабатывался шесть лет, к строительству приступили осенью прошлого года. За это время залит фундамент, возведен цокольный этаж. С наступлением тепла работы возобновятся. Сейчас службы проходят в небольшой часовне на территории будущего храма.

В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила-4

Михаил Чабанюк, помощник настоятеля храма Святого архистратига Михаила:
Храм будет площадью 283 квадратных метра. Размещаться будет где-то в 150 квадратах цокольный этаж, в котором будут подсобные помещения, крестильная.

В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила-7

Протоиерей Николай Богданович, настоятель храма святого архистратига Михаила:
Часовня тоже появилась два года назад, поэтому мы собираемся сейчас регулярно на богослужения, совершаем все богослужения, за исключением божественной литургии.

В Дроздово появится новый храм Святого архистратига Михаила-10

После возведения храма временная часовня останется на прежнем месте. Здесь будет церковная лавка.

# Православные в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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