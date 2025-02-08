Выстрел в ногу – как эксперты оценивают выход прибалтийских стран из БРЭЛЛ

По другую сторону от Беларуси наши соседи предпочитают разрывать связи, обоснованные и экономически, и технологически. И делают это исключительно в угоду политике. Литва, Латвия и Эстония 8 февраля официально вышли из единой энергосистемы с Беларусью и Россией или, как было принято называть, БРЭЛЛ, провозгласив эту субботу «днем энергетической независимости», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Хотя, конечно, в самостоятельность Вильнюса, Риги и Таллина в принятии такого решения верится с трудом. Очевидно, что без подсказки Брюсселя и в этом вопросе на европейских окраинах не обошлось. А вот помощь в аварийных ситуациях, а они неминуемы, прибалтам теперь придется искать в другом месте.

Как это работало? Каждая из стран «пятерки» БРЭЛЛ держала наготове на случай ЧП по 150 МВТ резервных мощностей. Соответственно, если происходило что-то непредвиденное, то страна, на территории которой это случилось, всегда могла рассчитывать на оперативную поддержку других участников энергокольца. Эдакий «спасательный круг», который для прибалтов с этого дня сдулся. Сдуются, очевидно, и кошельки рядовых граждан. Ведь за «политические игры» платить придется именно им. И здесь тоже все очевидно. Например, в сентябре 2024-го средняя цена на электроэнергию в Польше составляла почти 95 евро за один мегаватт в час, в то время как в Латвии и Литве – немногим более 83 евро за то же количество. Подобная положительная для прибалтов разница поддерживалась именно благодаря кольцу БРЭЛЛ. Соответственно, если Прибалтика синхронизируется с европейской энергосистемой, очевидно, синхронизируют и цены. Например, в Латвии с 1 июля они вырастут, как минимум на 5 %. Ведь «безопасность имеет свою цену», утверждает глава местного регулятора коммунальных услуг и добавляет, что в новых условиях «поддержание энергобаланса неминуемо означает дополнительные расходы». А в Литве населению и вовсе рекомендуют запасаться солнечными батареями. Именно они, как считает глава местной энергетической кампании, помогут гражданам «чувствовать себя более защищенными и избежать возможных сюрпризов в счетах за электроэнергию».

Вот такой коллективный «выстрел себе же в ногу» получается. Именно так многие эксперты оценивают политически окрашенное решение властей балтийских республик, которое в Литве по значимости связывают с выводом последнего советского танка. А в Латвии и Эстонии называют главной политической победой. Минэнерго: белорусская энергосистема продолжает стабильную работу после выхода стран Балтии из энергокольца БРЭЛЛ. Подробности здесь. Теперь, чтобы обеспечить себя электричеством, трем прибалтийским неудачникам придется кланяться в ноги Западу. А разрыв устоявшегося энергетического кольца грозит целой цепочкой последствий. И возможные блэкауты – самое малое, во что это может вылиться.