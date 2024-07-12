Кочанова: дискриминация в спорте стала инструментом наказания политически неугодных суверенных стран

Олимпийская тема сегодня, 12 июля, звучала на сессии пленарного заседания Парламентского форума БРИКС в Санкт-Петербурге, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. На нем председатель Совета Республики Национального Собрания Беларуси Наталья Кочанова заявила, что дискриминация в спорте стала инструментом наказания политически неугодных суверенных стран.

Спикер отметила, диктатура неоколониальной политики должна быть закончена. Беларусь, как и страны БРИКС, не приемлет стороннего вмешательства в дела других государств. Главной движущей силой развития участников объединения могут стать инновации. Наталья Кочанова озвучила ряд конкретных предложений: развивать практику обмена студентами и преподавателями, взаимного участия в научных мероприятиях, проводить конкурсы проектов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Многообразие традиций и современные достижения наших стран могли бы продемонстрировать Дни национальных культур стран – участниц «БРИКС плюс» в рамках «Славянского базара», а также организованный в эти дни пресс-тур.

В следующем году страны БРИКС планируют создать свою киноакадемию и учредить ежегодную кинопремию. В целях популяризации производимой кинопродукции, формирования общей идеологической основы киноиндустрии, вбирающей в себя богатую палитру национальных культур, видится целесообразным проведение фестивалей кино на территориях стран-участниц. Для нас будет большой честью принимать один из таких кинофестивалей.

В Санкт-Петербурге белорусская делегация также провела ряд двусторонних встреч с коллегами из России, Китая и Танзании. Обсуждали перспективные направления межгосударственного и межпарламентского сотрудничества.