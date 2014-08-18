Прямой эфир

Выставки трёх израильских художников открылись в Национальном историческом музее в Минске

18 августа 2014 08:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу Ближнего Востока. В Национальном историческом музее посетители могут увидеть сразу три выставки. Свои работы представили израильские художники — Анна Зарницкая, Андриан Жудро и фотограф Алик Замостин. На  творческом  счету мастеров уже десятки показов.

Оценить  восточный колорит можно будет в течение месяца - художественный проект «Краски Близкого Востока» продлится до 15 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андриан Жудро, художник:
Я привез  сюда  показать свой сегодняшний уровень. Собственно говоря,  с одной стороны - зрителю, а  и с другой - даже самому себе. Потому что для меня это все означает очень высокую оценку.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:
На мой взгляд, это очень интересная выставка. Как дипломат, как посол, я очень доволен, что она проходит именно в Беларуси, в стране с богатейшими традициями живописи, художественного искусства.

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт # Иосиф Шагал

Другие новости рубрики

Все новости
Мастера-постижеры Лариса Старосветская и Валентина Терешенкова: о тонкостях своей профессии и секретах изготовления париков
18 августа 2014 08:03

Мастера-постижеры Лариса Старосветская и Валентина Терешенкова: о тонкостях своей профессии и секретах изготовления париков

Как белорусские фермеры повышают урожайность?
17 августа 2014 19:33

Как белорусские фермеры повышают урожайность?

Можно ли пить воду из-под крана? Какую воду наливают в бутылки производители?
17 августа 2014 19:11

Можно ли пить воду из-под крана? Какую воду наливают в бутылки производители?