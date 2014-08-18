Выставки трёх израильских художников открылись в Национальном историческом музее в Минске

Новости Беларуси. Окунуться в атмосферу Ближнего Востока. В Национальном историческом музее посетители могут увидеть сразу три выставки. Свои работы представили израильские художники — Анна Зарницкая, Андриан Жудро и фотограф Алик Замостин. На творческом счету мастеров уже десятки показов.

Оценить восточный колорит можно будет в течение месяца - художественный проект «Краски Близкого Востока» продлится до 15 сентября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андриан Жудро, художник:

Я привез сюда показать свой сегодняшний уровень. Собственно говоря, с одной стороны - зрителю, а и с другой - даже самому себе. Потому что для меня это все означает очень высокую оценку.

Иосиф Шагал, Чрезвычайный и Полномочный Посол Государства Израиль в Республике Беларусь:

На мой взгляд, это очень интересная выставка. Как дипломат, как посол, я очень доволен, что она проходит именно в Беларуси, в стране с богатейшими традициями живописи, художественного искусства.