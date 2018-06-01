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Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня

01 июня 2018 10:45
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Новости Беларуси. Самодельные тракторы от белорусских фермеров впервые будут представлены в экспозиции «Белагро-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз международный смотр соберет более 500 компаний из 28 стран.

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-1

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-3

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-5

На площадке в 75 тысяч квадратных метров разместится широкая линейка сельхозтехники и продуктов питания. Здесь же развернется и рыбацкая деревня, где каждый желающий сможет угоститься ухой или попробовать словить рыбу своими руками.

Организаторы продумали и развлекательную программу. На площадке выставки пройдут дегустации белорусского провианта, выберут лучшую корову страны и покажут мастер-класс по перетягиванию грузовой машины.

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-8

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-10

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-12

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-14

Но главная задача форума – продвижение нашей продукции на зарубежные рынки. В 2018 году с деловыми предложениями в Минск приедут 16 официальных делегаций. Среди них и те, кто принимает участие в выставке впервые.

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-17

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Индия, Пакистан и Чехия – три новые страны, которые впервые выставляются в рамках выставки «Белагро». Это говорит в первую очередь о том, что наша выставка направлена и на внешний, и на внутренний фактор.

Конечно, Индия для нас – это стратегический партнер. Это очень интересный рынок, огромный. С точки зрения сельского хозяйства мы туда готовы поставлять всякую технику, потому что у них очень много производится мяса и молока. Мяса потребляется меньше, а молока производится достаточно много. Индия сама является одним из лидеров прироста молочной промышленности. Поэтому мы туда направляем те усилия, которые могут помочь произвести больше товара, продать нашу технику, технологии и оборудование.

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-20

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-22

Проходить международная выставка будет с 5 по 10 июня в агрогородке Щомыслица. Желающие посетить «Белагро-2018» смогут добраться до площадки на бесплатном автобусе.

Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня-25

# Сельское хозяйство # общество # Алексей Богданов # Фотофакт

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