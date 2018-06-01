Выставка сельхозтехники, дегустация продуктов и конкурс на звание лучшей коровы. «Белагро-2018» пройдёт с 5 по 10 июня

Новости Беларуси. Самодельные тракторы от белорусских фермеров впервые будут представлены в экспозиции «Белагро-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На этот раз международный смотр соберет более 500 компаний из 28 стран.

На площадке в 75 тысяч квадратных метров разместится широкая линейка сельхозтехники и продуктов питания. Здесь же развернется и рыбацкая деревня, где каждый желающий сможет угоститься ухой или попробовать словить рыбу своими руками. Организаторы продумали и развлекательную программу. На площадке выставки пройдут дегустации белорусского провианта, выберут лучшую корову страны и покажут мастер-класс по перетягиванию грузовой машины.

Но главная задача форума – продвижение нашей продукции на зарубежные рынки. В 2018 году с деловыми предложениями в Минск приедут 16 официальных делегаций. Среди них и те, кто принимает участие в выставке впервые.

Алексей Богданов, начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Индия, Пакистан и Чехия – три новые страны, которые впервые выставляются в рамках выставки «Белагро». Это говорит в первую очередь о том, что наша выставка направлена и на внешний, и на внутренний фактор. Конечно, Индия для нас – это стратегический партнер. Это очень интересный рынок, огромный. С точки зрения сельского хозяйства мы туда готовы поставлять всякую технику, потому что у них очень много производится мяса и молока. Мяса потребляется меньше, а молока производится достаточно много. Индия сама является одним из лидеров прироста молочной промышленности. Поэтому мы туда направляем те усилия, которые могут помочь произвести больше товара, продать нашу технику, технологии и оборудование.