Новости Беларуси. Таможни Беларуси и Польши планируют создать сквозные зеленые коридоры на границе. Таким образом, если гражданин при выезде из страны выбрал «зеленый» коридор, то автоматически он следует по нему и на сопредельной стороне.

Нововведение позволит быстрее пересекать границу лицам, у которых нет товаров для декларирования.

Подобную схему применяли польские таможенники в 2012 году во время чемпионата Европы по футболу. Белорусы рассматривают возможность применения такой схемы во время чемпионата мира по хоккею в 2014 в Минске. В порядке эксперимента этим летом систему опробуют в пункте пропуска «Кузница-Брузги», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.