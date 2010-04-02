Товары белорусского производства — востребованный и уважаемый продукт на российском рынке

Управляющая одного из московских универсамов давно заметила: на какие, а главное — чьи товары здесь повышенный спрос. Благодаря ним в ее магазине появились постоянные клиенты.

Покупатели московского универсама:

Специально стою за сардельками за сосисками белорусскими... Только белорусское покупаю!

К белорусским товарам очень хорошо отношусь. Больше верю их санитарному контролю.

С тех пор российские продукты делят полки с известными белорусскими брендами. Одним словом — товарное единство. А ему даже расстояние нипочем.

Елена Светлова, управляющая универсамом (Москва):

Есть большой ассортимент российского хлеба. Но люди приходяти спрашивают белорусский хлеб — нарочанский, радзивиловский и так далее. Особенно пользуется спросом ваш бездрожеввой хлеб.

Сюда же приходит за покупками Женя. Родом он из Беларуси, но россиянин по гражданству. Наверно поэтому он следит не только за поступлением белорусского товара в российский магазин, но и за другим белорусско-российским единством.

Женя:

Больше у нас делается, чем говорится. Все говорят об объединении и о его отсутствии. Главное, чтоб люди мирно жили.

Москвич:

Союз существует только на бумаге, а так простые люди его не чувствуют.

Основные мероприятия по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России пройдут в здании Малого театра. На его сцене выступят российские звезды, а официальные лица скажут торжественные речи. Только о том, что в стране праздник — говорит, пожалуй, только плакат (см. видео — CTV.by).

А то, что российско-белорусское единство под крышами магазина и театра разнится с тем, что на московских улицах — сами москвичи нашли тому объяснение. В своем же национальном единстве.

Москвичка:

Сейчас каждый, в основном, за себя. Да, когда случаются какие-то катаклизмы, люди откликаются.

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Анна Бунькова, Алексей Юнаш, телекомпания СТВ, Россия, Москва.