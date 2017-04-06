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Выставка «Гостеприимный двор» открылась в дипломатическом представительстве Беларуси в Москве

06 апреля 2017 15:00
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Новости Беларуси. Промышленный и туристический потенциал центрального региона представили на выставке в Москве. В зале торжеств дипломатического представительства Беларуси в России организовали выставку «Гостеприимный двор», где можно было продегустировать продукцию крупнейших производителей Минщины. Дипломаты и бизнесмены смогли лично убедиться в качестве продукции и присмотреться к потенциальным партнерам.

Кроме сыра и йогуртов предприятия Минщины презентовали детское питание и березовый сок.

Кстати, жители российской столицы хорошо знают мясомолочную продукцию производителей Минской области. После презентации есть возможность увеличить ассортимент на полках магазинов российской столицы.

Выставка «Гостеприимный двор» открылась в дипломатическом представительстве Беларуси в Москве -1

Игорь Макар, первый заместитель председателя Миноблисполкома:
Сегодня мы очень много поставляем продукции в Российскую Федерацию. И та продукция, которая выпускается для внутреннего рынка Республики Беларусь, и та, которая поставляется в Росиию, единого стандарта.

Все, что производится на наших перерабатывающих заводах, молочных и мясокомбинатах, все очень вкусно и очень качественно.

В Москве презентованы и туристические возможности Центрального региона: санатории, базы отдыха, агроусадьбы. Отдельный стенд посвятили медицинскому туризму, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# общество # Беларусь-Россия # Фотофакт # Игорь Макар

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