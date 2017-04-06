Выставка «Гостеприимный двор» открылась в дипломатическом представительстве Беларуси в Москве

Новости Беларуси. Промышленный и туристический потенциал центрального региона представили на выставке в Москве. В зале торжеств дипломатического представительства Беларуси в России организовали выставку «Гостеприимный двор», где можно было продегустировать продукцию крупнейших производителей Минщины. Дипломаты и бизнесмены смогли лично убедиться в качестве продукции и присмотреться к потенциальным партнерам.

Кроме сыра и йогуртов предприятия Минщины презентовали детское питание и березовый сок.

Кстати, жители российской столицы хорошо знают мясомолочную продукцию производителей Минской области. После презентации есть возможность увеличить ассортимент на полках магазинов российской столицы.