Выставка ГАИ в Гродно: от ретро-автомобилей до водительских удостоверений разных стран

Новости Беларуси. Приборы измерения скорости, регистрационные номера авто прошлого века, водительские удостоверения разных стран. В Гродно организовали выставку Госавтоинспекции.

Любой желающий мог также посмотреть на технику, которая в разные годы состояла на службе у сотрудников ДПС. Некоторым экземплярам далеко за 60. А мотоцикл «Урал», например, восстановили из оригинальных деталей. И «труженик» до сих пор на ходу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Цыдик, начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Гродненского облисполкома:

Представлены как используемые ныне все марки транспортных средств, так и восстановленные два транспортных средства. Это автомобиль «ВАЗ-2106» и мотоцикл «Урал». Мотоцикл интересен тем, что это реально восстановленный образец 1963 года выпуска. То есть на точно таких транспортных средствах несли службу в далекие 60-е годы ушедшего столетия.