Прямой эфир

МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ

08 января 2018 12:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси объявились аферисты, предлагающие вернуть вкладчикам МММ их деньги. О новой схеме мошенничества сообщили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ-1

На мобильный телефон жертвы – злоумышленники используют базу данных белорусов, вложившихся в финансовую пирамиду – поступает звонок с российского номера. Незнакомец предлагает собеседнику вернуть средства за небольшое вознаграждение (якобы в страховой фонд организации), получив которое, исчезает. На данный момент известно о двух пострадавших.

На счет подставных лиц они перечислили более 7000 рублей.

МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ-4

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыскам криминальной милиции МВД Республики Беларусь:
Наши граждане в свое время тоже делали определенные вклады в такие фонды, в  такие структуры. Мы предполагаем, что база в свое время была либо похищена, либо утрачена этими фондами. Пока в нашей стране это единичные случаи, но мы хотели бы предостеречь наших граждан. Как показывает практика, мошенники пытаются в очередной раз обмануть наших граждан,

в очередной раз заработать на них деньги.

МВД Беларуси призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными, которые предлагают решить финансовые проблемы.

# общество # Мошенничество # Фотофакт # Василий Шупляк

Другие новости рубрики

Все новости
При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ
08 января 2018 09:45

При помощи Viber и Telegram мы информируем население об отключениях и о периоде запуска отопления. Итоги 2017 года и ответы на волнующие вопросы в сфере ЖКХ

«Есть такие игрушки, которые детям лучше не дарить». Как выбрать безопасную для детской психики куклу
08 января 2018 08:42

«Есть такие игрушки, которые детям лучше не дарить». Как выбрать безопасную для детской психики куклу

Двина вышла из берегов в Витебске: за 12 суток высота реки поднялась в два раза
08 января 2018 08:22

Двина вышла из берегов в Витебске: за 12 суток высота реки поднялась в два раза