МВД: в Беларуси появились мошенники, которые предлагают вернуть деньги вкладчикам МММ

Новости Беларуси. В Беларуси объявились аферисты, предлагающие вернуть вкладчикам МММ их деньги. О новой схеме мошенничества сообщили правоохранители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На мобильный телефон жертвы – злоумышленники используют базу данных белорусов, вложившихся в финансовую пирамиду – поступает звонок с российского номера. Незнакомец предлагает собеседнику вернуть средства за небольшое вознаграждение (якобы в страховой фонд организации), получив которое, исчезает. На данный момент известно о двух пострадавших.

Василий Шупляк, начальник отдела главного управления уголовного розыскам криминальной милиции МВД Республики Беларусь:

Наши граждане в свое время тоже делали определенные вклады в такие фонды, в такие структуры. Мы предполагаем, что база в свое время была либо похищена, либо утрачена этими фондами. Пока в нашей стране это единичные случаи, но мы хотели бы предостеречь наших граждан. Как показывает практика, мошенники пытаются в очередной раз обмануть наших граждан,

в очередной раз заработать на них деньги.

МВД Беларуси призывает соблюдать бдительность при общении с неизвестными, которые предлагают решить финансовые проблемы.