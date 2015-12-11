Вышла через окно из принципа: фитнес-тренер, убегавшая от контролеров через окно, рассказала подробности конфликта

Новости Беларуси. О том, каковы последствия нестандартного выхода из ситуации. Речь о ролике, который накануне собрал тысячи просмотров в Сети. На нем девушка-безбилетница убегает от контролеров через окно троллейбуса. Мы попытались разобраться, кто же в этой ситуации прав. И оказалось, что контролеры, согласно букве закона, должны «удерживать пассажира, который не оплатил проезд».

Ксения, главная героиня этого видеоролика, почти в совершенстве знает английский, сносно изъясняется на испанском и прекрасно говорит на русском. Тем не менее договориться с контролерами у девушки не получилось. А вот навыки инструктора по фитнесу пришлись очень кстати.

Опаздывая на работу, Ксения решила добраться до нее во что бы то ни стало. Тем не менее это не единственная причина столь смелого поступка. Выйти через окно девушка решила из принципа.

Ксения Маргунская, инструктор по фитнесу, преподаватель:

Я предлагала паспорт. Я предлагала официально оформить мне штраф.

Для составления протокола контролеры попросили девушку выйти на улицу. С этого момента разговор и не заладился. В итоге конечная и несколько неожиданный поворот событий.

Ксения Маргунская, инструктор по фитнесу, преподаватель:

Когда я стала продвигаться к выходу, контролер стал меня толкать, в результате чего я упала на сиденье, я получила два удара в плечевой сустав. Когда я пыталась открыть форточку, контролер начал меня бить по рукам, не давая мне это сделать.

Такова позиция злостной правонарушительницы, которая не скрывает причин своего, пусть и слегка странного, поведения. Чем руководствовались представители другой стороны, нам узнать так и не удалось. Контролеры сегодня на своем заслуженном выходном.

Юрий Давидович, начальник контрольно-ревизорской службы Минсктранса:

За 4 500 неоплаченного проезда, потом даже если штраф 90 000 рублей, это все равно не оправдывает поступок пассажира. Контролер держал ее не чтобы сумку удержать, а чтобы она не вывалилась.

Наталья Ганусевич, пресс-офицер Партизанского РУВД:

В настоящий момент все материалы проверки находятся у участкового инспектора милиции. Всем троим будет дан официальный ответ до 16 декабря 2015 года.

Во что выльется такая забота, разбираться будут уже в милиции. Вопрос — имели ли право не выпускать контролеры безбилетного пассажира —действительно интересный.

Элеонора Лутович, СТВ:

Основной документ, которым руководствуются на своем рабочем месте каждый контролер, должностная инструкция. В ней черным по белому прописано, что контролер имеет право удерживать правонарушителя до прибытия наряда милиции. Каким образом удерживать здесь ничего сказано. То есть, будучи контролером, я могу схватить правонарушителя хоть бы за руку и ждать приезда милиции. И это не будет считаться административным правонарушением. Это уже следующий пункт данного документа. Но по Уголовному кодексу это можно расценить как ограничение свободы либо нанесение телесных повреждений — это уж как суд решит.

Чем закончится эта история, пока загадка. По опыту прошлых лет: самостоятельное задержание контролерами безбилетников далеко не всегда заканчивались успехом. Это и история трехлетней давности с ревизором из Новополоцка, и разборки годом позднее в Гродно. Как ни крути, побег через окно, куда более гуманный, но вряд ли оправданный способ. Заплатить штраф, независимо, кто окажется прав в данной ситуации, девушке все же придется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.