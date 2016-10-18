Прямой эфир

Выращивание органов и адресное лечение: белорусские онкологи рассказали, как в будущем будут спасать от рака

18 октября 2016 07:12
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Выращивание органов и адресное лечение. Белорусские онкологи рассказали, как в будущем будут спасать от рака. По словам экспертов, важную роль здесь играет профилактика онкозаболеваний. Для этого в стране создаются специальные скрининговые программы. Их цель не просто определить болезнь, а выявить ее на ранней стадии, когда лечение будет эффективным.

Благодаря такой профилактической работе за последний год в стране существенно уменьшилось количество заболеваний раком молочной железы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Антоненкова, заместитель директора по медицинской части ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова»:
В каждой области, в каждом регионе республики внедрены пилотные проекты скрининговых программ по раннему выявлению рака молочной железы. Это маммографический скрининг. То есть каждая женщина, независимо от того, есть ли у нее какие жалобы или нет, практически здоровая, после 50 лет должна проходить исследования по маммографии один раз в два года.

В будущем скрининговые программы в стране будут расширяться. Кроме того, медицина развивается в направлении выращивания органов для трансплантации – уже искусственно выращена и успешно пересажена трахея, и на выявление чувствительности клеток опухоли к определенным лекарствам.

# общество # Государственная политика в области здравоохранения # Государственная политика # Наталья Антоненкова

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Республиканского общественного объединения консьержей в программе «УТРО» на СТВ
18 октября 2016 07:07

Представители Республиканского общественного объединения консьержей в программе «УТРО» на СТВ

Миллионная выручка и 37 тонн мяса: как в Минске прошли ярмарки выходного дня?
17 октября 2016 18:26

Миллионная выручка и 37 тонн мяса: как в Минске прошли ярмарки выходного дня?

Зима близко: как и зачем консервируют аттракционы Минска
17 октября 2016 18:20

Зима близко: как и зачем консервируют аттракционы Минска