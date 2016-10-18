Новости Беларуси. Выращивание органов и адресное лечение. Белорусские онкологи рассказали, как в будущем будут спасать от рака. По словам экспертов, важную роль здесь играет профилактика онкозаболеваний. Для этого в стране создаются специальные скрининговые программы. Их цель не просто определить болезнь, а выявить ее на ранней стадии, когда лечение будет эффективным.

Благодаря такой профилактической работе за последний год в стране существенно уменьшилось количество заболеваний раком молочной железы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Антоненкова, заместитель директора по медицинской части ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н. Н. Александрова»:

В каждой области, в каждом регионе республики внедрены пилотные проекты скрининговых программ по раннему выявлению рака молочной железы. Это маммографический скрининг. То есть каждая женщина, независимо от того, есть ли у нее какие жалобы или нет, практически здоровая, после 50 лет должна проходить исследования по маммографии один раз в два года.

В будущем скрининговые программы в стране будут расширяться. Кроме того, медицина развивается в направлении выращивания органов для трансплантации – уже искусственно выращена и успешно пересажена трахея, и на выявление чувствительности клеток опухоли к определенным лекарствам.