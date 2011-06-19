Выпускной в гимназии №16 г. Минска

Накануне праздника Министерство образования предложило 300 самых разных сценариев проведения торжественных вечеров. Но гимназисты проголосовали за собственный. Так выпускной превратился в «пиратское PARTY».

Платья и пиджаки от кутюр, аренда зала и наличие концертной программы. С услугой «все включено» выпускной проходит в копеечку. Но зато потом остаются воспоминания. Чтобы ничто и никто их не омрачил — детей запретили вести в рестораны и бары. Среди недовольных разве что только родители. Но «сухой» закон одинаков для всех.

Специальное меню: фрукты, грибочки, никакого спиртного, чтобы не было дебоша... Шеф-повар из Греции, Риги, лучшие официанты...

Чтобы избежать неприятностей, администрации школ проинструктировали выпускников о правилах личной и общественной безопасности, а в некоторых они даже писали расписки о соответствующем поведении в этот знаменательный день. А директоров и завучей школ в Министерстве образования предупредили: в эту ночь спать нужно ложиться последними.

Почти 170 тысяч выпускников 9 и 11 классов встретили свой первый взрослый рассвет. Кто катанием на теплоходе, трамвае, а кто во Дворце Республики. В этом году школу закончили три с половиной тысячи медалистов.