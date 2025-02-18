Выпуск импортозамещающей продукции в Минской области составит более 10 млрд рублей
В этом году в Минской области планируют обеспечить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 10 миллиардов рублей. Это одно из приоритетных направлений развития не только региона, но и государства в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Ставку на импортозамещение делает и руденский завод по производству светотехнической продукции. Предприятие обеспечивает фарами не только внутренний рынок, но и закрывает значительную часть потребностей российского автопрома.
Производство фар для автомобилей включает множество этапов. Все начинается с литья деталей. Далее они направляются на лакировку, а оттуда – на металлизацию. К слову, этот процесс занимает всего 18 минут. За это время обрабатывается от 50 до 300. После они отправляются в цех сборки.
Александр Яковчик, начальник конструкторско-технологического управления – главный технолог предприятия по производству светотехнической продукции для автотранспорта:
Проходя все этапы сборки, все контрольные операции, фара проверяется 100 % на свет, цвет, герметичность, на горение всех элементов.
В рамках реализации инвестпроекта по импортозамещению на предприятии было закуплено 14 видов нового оборудования, что позволило увеличить объемы производства на 29 %. Так, укомплектовали участок по литью линз, которого ранее здесь не было, а изделия покупали за рубежом.
Чтобы фара работала, нужна электронная начинка – печатные платы. Для этого предприятие провело апгрейд еще одного помещения.
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