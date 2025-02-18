Выпуск импортозамещающей продукции в Минской области составит более 10 млрд рублей

В этом году в Минской области планируют обеспечить выпуск импортозамещающей продукции более чем на 10 миллиардов рублей. Это одно из приоритетных направлений развития не только региона, но и государства в целом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ставку на импортозамещение делает и руденский завод по производству светотехнической продукции. Предприятие обеспечивает фарами не только внутренний рынок, но и закрывает значительную часть потребностей российского автопрома.