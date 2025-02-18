Копыльский район признан самым озеленённым в Минской области

Копыльский район признан самым зеленым в Минской области. В прошлом году здесь высадили более 2,5 тысячи деревьев и кустарников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Преимущественно это вязы, липы и ивы. Уровень озелененности в районе – более 61 %. В 2025-м работы по благоустройству будут продолжены. К весне проведут обследование уже имеющихся насаждений и при необходимости подкормку. Появятся новые деревья и элементы благоустройства. В планах также оборудовать парковую зону с фонтаном и разбить аллею вязов вдоль озера.