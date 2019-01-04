«Выехать в поле, как только позволит почва»: для аграриев определили крайний срок подготовки сельхозтехники к весне

Новости Беларуси. Для белорусских аграриев определен крайний срок подготовки сельскохозяйственной техники к весенне-полевым работам – это конец марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако во многих хозяйствах откладывать на потом то, что можно довести до ума сегодня, не привыкли. Там где, работа кипит и зимой, побывала наша съемочная группа.