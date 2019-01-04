«Для нас важно внимание»: в Могилёве наградили лучших журналистов области

Новости Беларуси. В Могилеве решили начать новую традицию и организовали рождественскую встречу председателя облисполкома с представителями национальных и региональных средств массовой информации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Доманевский и журналисты видятся нередко, обычно во время работы на официальных мероприятиях. Но такая встреча в теплой атмосфере состоялась впервые. Руководитель области поздравил журналистов с праздниками, поблагодарил за профессионализм и объективность.

А еще пожелал не избегать острых тем и конструктивной критики, ведь она мобилизует чиновников работать более эффективно, позволяет увидеть себя со стороны.

Сергей Кулягин, заместитель редактора отдела региональных новостей информационного агентства БелТА:

Для нас важно внимание, взаимопонимание и, наверное, сотрудничество с местными органами власти, потому что это дает возможность давать объективную информацию, освещать события, держать руку на пульсе. Поэтому я считаю, что такие встречи важны. Важно плодотворное и конструктивное взаимодействие с местными органами власти.

Владимир Доманевский, председатель Могилевского облисполкома:

От того, насколько журналисты, насколько корреспонденты и средства массовой информации будут формировать информационное поле, настолько и (будет – прим. ред.) комфортно любой власти. Более того, это связующее звено, на мой взгляд, между органами исполнительной власти, представителями власти и населением. Насколько вы понимаете, насколько вы объективно и правильно подаете, что делается в Могилевской в данном случае области, настолько люди воспринимают. Вы формируете общественное мнение, это тоже немаловажно.