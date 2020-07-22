«Выбрала то, чем я действительно живу». Что рассказали молодые учителя, которые впервые начнут работать в школе

Новости Беларуси. Учителя готовятся к началу школьного сезона. Более 1 000 из них впервые начнут работать в учебных заведениях в 2020 году в качестве молодых специалистов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Официально с 15 августа, но многие уже прибыли в районы, где будут преподавать.

Анастасия Дубовская закончила педагогический университет в этом году. Но она уже привыкла, что к ней обращаются по отчеству: за четыре курса неоднократно проходила практику в различных учебных заведениях. Но она точно знала: после получения диплома отправится на свою малую родину – в Дзержинск.

Хотя Анастасия официально приступит к работе только 15 августа, она уже познакомилась с преподавательским составом. За учительницей закрепили первый класс и кабинет.

Алина Шакаль – учитель-дефектолог. Она также окончила педагогический университет в Минске. Будет помогать детям ставить речь и познавать мир. Девушка знает, что многое зависит от ее занятий в центре коррекционного развития, и готова протянуть руку поддержки.