Выборы-2025. В Минской области за 2 дня досрочного голосования явка избирателей составила 17,72%

Важен голос каждого. За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан в Минской области составила 17,72%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Клецке на участках для голосования оживленно. Приходят коллективами и семьями. По дороге на работу или по пути домой. Активно к досрочному голосованию подключились работники предприятий, те, кто у кого 26 января смены на заводах. Например, Мария Шкляник – лаборант-микробиолог. Прийти в основной день нет возможности, гражданский долг решила выполнить досрочно. Всего к первому Советскому участку № 3 Клецкого района относятся порядка 2 тысяч избирателей. Тех, кто впервые примет участие в выборах, здесь более 20. Каждому памятный презент как память о важном и волнительном событии. В подарок молодым людям книга «Символы суверенной Беларуси», мерч БРСМ «Мой голос первый» и сувенирная продукция.