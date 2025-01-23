Выборы-2025. В Минской области за 2 дня досрочного голосования явка избирателей составила 17,72%
Важен голос каждого. За два дня досрочного голосования на выборах Президента Беларуси явка граждан в Минской области составила 17,72%, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Клецке на участках для голосования оживленно. Приходят коллективами и семьями. По дороге на работу или по пути домой. Активно к досрочному голосованию подключились работники предприятий, те, кто у кого 26 января смены на заводах. Например, Мария Шкляник – лаборант-микробиолог. Прийти в основной день нет возможности, гражданский долг решила выполнить досрочно. Всего к первому Советскому участку № 3 Клецкого района относятся порядка 2 тысяч избирателей. Тех, кто впервые примет участие в выборах, здесь более 20. Каждому памятный презент как память о важном и волнительном событии. В подарок молодым людям книга «Символы суверенной Беларуси», мерч БРСМ «Мой голос первый» и сувенирная продукция.
Дарья Михайлик:
Участие в выборах – это долг каждого гражданина. И понимаю, насколько важен каждый голос для нашей страны, ведь от этого зависит в первую очередь будущее. Я горжусь тем, что я раньше с родителями ходила на выборы и сейчас сама могу проголосовать.
Марина Шкляник, лаборант-микробиолог предприятия по производству молочной продукции:
Я отдаю свой голос, чтобы у нас в стране был мир, спокойствие, чтобы у нас была работа, достойная зарплата.
Ирина Костюкевич, член участковой комиссии первого Советского участка для голосования № 3 Клецкого района:
Активно участвуют семьи, селфи делают, здесь акция проходит. Идет активное участие.
Всего в Клецком районе образовано 23 участка для голосования. Досрочно сделать свой выбор белорусы могут по 25 января. А в основной день голосования – 26 января – избирателей ждут с 8 до 20 часов.