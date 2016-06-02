«Выбирай ПРАВОсознательный путь»: в Минске подвели итоги республиканского детского конкурса листовок

Новости Беларуси. Талант на службе общества. В Минске подвели итоги республиканского детского конкурса листовок по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних «Выбирай ПРАВОсознательный путь!». Жюри предстояло выбрать победителя среди 800 участников.

Первое место заняла ученица могилевской школы Валентина Цедик. Своей работой она показала пагубность интернет-зависимости.

Валентина Цедик, победитель конкурса «Выбирай ПРАВОсознательный путь!»:

Много людей сидят в Интернете и не замечают того, что вокруг них: природы, которая нас окружает, не замечают радости, которая есть на планете нашей.

А на сцене Национального центра художественного творчества детей и молодежи накануне чествовали победителей республиканского творческого конкурса «Соблюдаем законы дорог!» и проекта «Безопасный переход – 2016». Сотни девчонок и мальчишек прислали свои рисунки, подделки и анимационные видеоролики, с помощью которых постарались доказать, что способны своим творчеством содействовать сохранению детских жизней на дорогах.