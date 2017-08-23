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Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах

23 августа 2017 17:14
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Новости Беларуси. Когда в доме трое детей, подготовка к школе становится втройне затратной. Белорусская федерация профсоюзов решила помочь родителям с предшкольными хлопотами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах-1

Комплекты новой школьной формы вручили многодетной семье из Гродно. Детям предоставили возможность самим выбрать в магазине костюмы и сарафаны.

Мама, папа и трое детей – такой большой семьей они отправились за подарками к школе. Старшая Настя к выбору наряда подошла со вкусом. Девочка переходит уже в 7 класс гимназии. Сарафаны – то, что надо. А под них – богатый ассортимент блузок и рубашек.

Продавец магазина:
Очень хорошее качество, модная в этом году полоска.

Пока продавец делает акцент на высоком качестве, Настя радуется отражению в зеркале. Говорит, в таком наряде можно не только на учебу, но и смело на модный показ.

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах-4

Анастасия Лапичкова, дочь:
Джинсы, конечно, это более привычная одежда, но школьная тоже мне нравится. Я люблю все носить: и платья, и брюки, и юбки. Потому что это очень удобно, красиво.

Если Настя сама подбирает актуальные в этом сезоне школьные образы, то ее братьям-близнецам на помощь приходят родители. 6-тилетние Леша и Андрей идут в первый раз в 1 класс. На 1 сентября надо, чтоб и портфель был с ярким рисунком, и чтоб костюмчик сидел.

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах-7

Ольга Лапичкова, многодетная мама:
Строгий стиль должен присутствовать, потому что форма как-то дисциплинирует и все должны выглядеть строго.

Дети должны быть равны по социальному статусу – это то, о чем говорил Президент. И здесь акцент на обеспечение каждого ребенка полным школьным набором, будь то многодетные или малообеспеченные семьи.

Костюмы различных фасонов на любой вкус, цвет и кошелек. Сегодня школьнику в магазине можно подобрать вариант удобный и красивый, что немаловажно. При этом каждый ученик будет выглядеть по-деловому и без особого акцента на финансовое положение семьи.

Кстати, в семье Лапичковых подготовка к школе начинается уже в мае. На троих детей – тройные затраты. И помощь здесь, конечно, кстати. Школьная форма каждому и наборы канцтоваров первоклассникам – удачное завершение этого шоппинга.

Выбираем форму для школьника: что советуют продавцы в белорусских магазинах-10

Людмила Севко, председатель Гродненской городской организации Белорусского профсоюза работников образования и науки:
В каждом коллективном договоре, в каждой первичной профсоюзной организации есть позиции, которые помогают собрать детей к школе, чтобы наши дети выглядели уверенно во время учебного года рядом со своими сверстниками.

Акция «Профсоюзы – детям» проходит по всей стране. Только в Гродно подарки к школе ожидают еще 80 первоклассников из многодетных и неполных семей.

# общество # Фотофакт # Детская одежда

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